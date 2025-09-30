Ông Trump chỉ trích các nước đồng minh "dại dột" khi công nhận Nhà nước Palestine

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Pháp, Anh, Canada và Australia sau khi các nước này công nhận Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai chỉ trích các đồng minh châu Âu sau khi họ quyết định công nhận Nhà nước Palestine bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Washington và Tel Aviv.

Trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, một loạt quốc gia, bao gồm Pháp, Anh, Canada và Australia, đã bỏ phiếu công nhận Palestine là một quốc gia. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự lên án của Mỹ và Israel.

“Có một số nước đã dại dột công nhận Nhà nước Palestine. Một vài người bạn châu Âu, những đồng minh tốt của chúng ta”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm đầu tuần. Ông tiếp lời: “Tôi nghĩ họ làm vậy chỉ vì đã quá mệt mỏi với những gì diễn ra suốt nhiều thập kỷ qua”.

Cũng trong ngày hôm đó, ông Trump công bố lộ trình hòa bình 20 điểm, trong đó kêu gọi Hamas giải giáp, trao trả các con tin Israel còn lại để đổi lấy tù nhân Palestine, đồng thời thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Dải Gaza.

Ông Netanyahu bày tỏ cảm ơn ông Trump vì lập trường “kiên quyết rằng Chính quyền Palestine tuyệt đối không được phép có vai trò nào tại Gaza”. Ông cũng cảnh báo Israel sẽ “kết thúc công việc” nếu Hamas từ chối thỏa thuận này.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu khẳng định việc công nhận Palestine là bước đi nhằm củng cố giải pháp hai nhà nước và có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Gaza, nơi đã có hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10/2023 và hầu như toàn bộ dân cư bị buộc phải di dời. Ông Netanyahu phản bác rằng động thái này chỉ khiến Hamas thêm tự tin tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào dân thường Israel.

Chính phủ Anh tuần trước khẳng định rằng Hamas “sẽ không có vai trò nào trong tương lai của Palestine”, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: “Công nhận Nhà nước Palestine là một thất bại cho Hamas và tất cả những ai kích động hận thù bài Do Thái”.

Theo RT