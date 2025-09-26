"Bộ Chiến tranh" triệu tập tướng lĩnh khắp toàn cầu: Ông Trump đang có kế hoạch gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả động thái chưa từng có này là một buổi gặp gỡ “thân thiện” tại cơ quan mới được ông đổi tên thành Bộ Chiến tranh.

Theo lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, bang Virginia, vào tuần tới. Đây là hành động gây chấn động trong giới quân sự, làm dấy lên lo ngại ở các cấp chỉ huy cao nhất.

Lầu Năm Góc xác nhận cuộc họp nhưng không tiết lộ chi tiết. “Bộ trưởng Chiến tranh sẽ có bài phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”, phát ngôn viên chính Sean Parnell cho biết hôm 25/9.

Ông Trump, người đã chính thức đổi tên Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh” hồi tháng trước, tìm cách giảm nhẹ lo ngại, gọi đây là một buổi họp mặt “thân thiện”.

“Thật tuyệt khi các tướng lĩnh và lãnh đạo hàng đầu muốn đến Mỹ để gặp Bộ trưởng Chiến tranh. Họ cũng sẽ tham quan các địa điểm trưng bày khí tài, thảo luận về vũ khí mới nhất. Sẽ rất tuyệt vời”, ông nói tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng cho biết họ hoàn toàn bị động trước lệnh triệu tập, khi nó đã làm đảo lộn lịch trình toàn cầu, buộc nhiều chỉ huy đang ở chiến trường phải thay đổi kế hoạch đột ngột.

“Bất kỳ điều gì cần truyền đạt đều có thể thực hiện qua email bảo mật, điện thoại hoặc cầu truyền hình”, một quan chức giấu tên nói với Politico, đặt câu hỏi về sự cần thiết phải triệu tập đông đảo tướng lĩnh đến cùng một địa điểm.

Cuộc họp quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh ông Hegseth đang tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại Lầu Năm Góc. Kể từ khi nhậm chức, ông đã sa thải hơn một chục sĩ quan cấp cao – trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Q. Brown Jr. và Tư lệnh Hải quân Lisa Franchetti – đồng thời ra lệnh cắt giảm 20% số lượng tướng bốn sao và đô đốc. Ông nhiều lần khẳng định rằng “nhiều tướng lĩnh hơn không có nghĩa là nhiều thành công hơn”.

Các quan chức quân sự lưu ý rằng mặc dù Hội đồng Tham mưu trưởng và các tư lệnh tác chiến thường họp hai lần một năm ở Washington, nhưng việc triệu tập hàng trăm sĩ quan – bao gồm cả những người đang chỉ huy tại vùng chiến sự – gần như chưa từng có tiền lệ.

Lầu Năm Góc vừa hoàn tất hai cuộc rà soát chính sách lớn, trong đó có Chiến lược Quốc phòng mới với trọng tâm chuyển từ Trung Quốc sang an ninh nội địa và khu vực Tây bán cầu. Một số nhà quan sát dự đoán ông Hegseth sẽ tận dụng hội nghị tại Quantico để công bố chiến lược này và vạch ra chính sách “ít tướng, nhiều binh sĩ” của mình.

Ông Trump và ông Hegseth cũng đã thắt chặt kiểm soát thông tin tại Bộ Chiến tranh. Một bản ghi nhớ mới cảnh báo phóng viên rằng các tiết lộ “không được phép” có thể dẫn đến việc rút thẻ báo chí, trong khi ông Hegseth phản bác những chỉ trích: “Báo chí không điều hành Lầu Năm Góc – người dân mới là những người điều hành”.

