Ông Trump khẳng định đủ tiền phát 5.000 USD cho mỗi người lớn

Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ có thể dễ dàng chi 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội, nhưng ngay cả các nghị sĩ Cộng hòa cũng đặt câu hỏi: khoản tiền khổng lồ này sẽ được lấy từ đâu?

Tổng thống Donald Trump ngày 13/9 cho biết Mỹ có đủ khả năng thực hiện cam kết phát 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử năm nay.

“Tôi không biết, nhưng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu đảng Cộng hòa thắng. 5.000 USD cho tất cả người trưởng thành trong nước và chúng ta hoàn toàn có thể xử lý khoản đó vì chúng ta đang thu về rất nhiều tiền”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Quốc hội có cần thông qua khoản chi này hay không.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm hàng nghìn tỷ USD đang chảy vào nước Mỹ, qua đó cho rằng chính phủ có đủ nguồn lực để thực hiện khoản chi.

Ông Trump đưa ra ý tưởng phát 5.000 USD cho người dân trong bài phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa hồi tuần trước. Ngày 13/9, trong cuộc gặp báo giới tại Ireland, nơi ông đang tham dự một giải golf tại câu lạc bộ của mình ở Doonbeg, ông tiếp tục khẳng định chính phủ Mỹ có tiền để chi trả.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nghị sĩ Cộng hòa bang Louisiana, cho rằng bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy cũng phải được Quốc hội phê chuẩn.

“Tất nhiên, ma quỷ nằm trong những chi tiết. Chúng ta phải tìm ra tất cả những điều đó”, ông Johnson nói trên chương trình “State of the Union” của CNN.

Đảng Dân chủ bác bỏ

Các chính trị gia đảng Dân chủ xuất hiện trên những chương trình chính trị sáng Chủ nhật vừa qua đã chỉ trích đề xuất của ông Trump.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói trên chương trình “This Week” của ABC rằng đây không phải là một “đề xuất nghiêm túc”.

Thượng nghị sĩ Mallory McMorrow, đảng Dân chủ bang Michigan, cũng đặt câu hỏi về khả năng người dân thực sự nhận được khoản tiền 5.000 USD, ngay cả trong trường hợp đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội.

Bà McMorrow viện dẫn việc một số khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng (ACA) đã bị loại bỏ.

“Đã có việc hủy một khoản trợ cấp ACA. Tôi nghĩ đó là 1.000 USD mà chúng tôi lẽ ra được nhận. Vì vậy, nếu bạn tin rằng mình sẽ nhận được 5.000 USD, thì tôi có một cây cầu để bán cho bạn”, bà nói trên CNN.

Câu nói “tôi có một cây cầu để bán cho bạn” là cách diễn đạt mỉa mai quen thuộc trong tiếng Anh, hàm ý người nghe quá dễ tin vào một lời hứa khó thành hiện thực.

Các đồng minh của ông Trump không cam kết

Hạ nghị sĩ Mike Lawler, một nghị sĩ Cộng hòa bang New York đang tham gia cuộc đua được đánh giá là sít sao, ngày 13/9 cũng không trực tiếp cam kết ủng hộ đề xuất “cổ tức” 5.000 USD của ông Trump.

“Tôi ủng hộ việc đưa tiền trở lại túi của những người Mỹ chăm chỉ”, ông Lawler nói trên “This Week” của ABC, đồng thời viện dẫn các khoản cắt giảm thuế trong dự luật “One Big Beautiful Bill” mà đảng Cộng hòa thông qua năm ngoái.

“Nhưng dù bạn gọi đó là séc kích thích kinh tế hay cổ tức, câu hỏi là: Bạn lấy tiền ở đâu để chi trả? Đó mới là trọng tâm của tôi. Chúng ta có khoản nợ 4.000 tỷ USD và phải nghiêm túc giải quyết vấn đề đó”, ông nói.

Những phát biểu này cho thấy ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa vẫn tồn tại câu hỏi lớn về nguồn tiền cho kế hoạch của ông Trump, trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với gánh nặng nợ công rất lớn.

Trước đó, Lisa Gilbert, đồng chủ tịch tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Public Citizen, cáo buộc kế hoạch này là một nỗ lực nhằm mua phiếu của cử tri.

“Đây là nỗ lực công khai và tuyệt vọng nhằm mua phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11, và là một mức thấp mới. Trump biết mình không thể làm điều này, nhưng vẫn cố gắng hối lộ cử tri bằng lời hứa hão huyền về tiền mặt để giúp đảng của ông giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử, đi ngược lại mọi nguyên tắc của nền dân chủ Mỹ”, bà Gilbert nói.

Theo Reuters