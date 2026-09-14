Từ Google, Meta đến OpenAI: Vì sao những bộ óc giỏi nhất đang muốn “thoát” Big Tech?

Thung lũng Silicon năm 2026 đang chứng kiến một cuộc đại di cư nhân tài chưa từng có. Meta, Google, OpenAI, Anthropic - những cái tên từng được dân làm AI coi là "bến đỗ cuộc đời", nay đành ngậm ngùi nhìn dàn nhân sự cốt cán đồng loạt dứt áo ra đi.

Thung lũng Silicon biến thành "lò đào tạo nhân tài" cho làng AI

Trong nhiều thập niên qua, các tập đoàn công nghệ lớn của Thung lũng Silicon gần như là điểm đến mơ ước của nhân tài công nghệ toàn cầu. Họ sở hữu những thương hiệu công nghệ hàng đầu, hàng trăm triệu người dùng, văn hóa kỹ thuật trưởng thành và nguồn tiền mặt khiến bất kỳ startup nào cũng phải thèm muốn.

Theo logic thông thường, rất ít người chủ động rời bỏ một hệ sinh thái như vậy; nhưng kỷ nguyên AI đang đảo ngược logic đó.

Tháng 8/2026, nhà khoa học trưởng Jeff Dean tuyên bố rời Google sau 27 năm gắn bó để cùng ba cộng sự lâu năm thành lập startup AI Discovery Loop. Cùng ông ra đi là những nhân vật từng đóng vai trò quan trọng trong hai trụ cột công nghệ của Google suốt hơn hai thập niên: Sanjay Ghemawat, người tham gia xây dựng các nền tảng hạ tầng Google File System và MapReduce; Quoc Le, đồng sáng lập Google Brain; và Oriol Vinyals, cựu phó chủ tịch nghiên cứu của DeepMind.

Bốn người gần như đại diện cho toàn bộ quá trình tích lũy công nghệ của Google, từ hạ tầng điện toán quy mô lớn đến AI hiện đại. Theo một nguồn tin, trong ngày thông tin này được công bố, vốn hóa Alphabet – công ty mẹ của Google – bị bốc hơi 186 tỷ USD.

Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Ba nhân vật chủ chốt từng lãnh đạo Gemini – Jeff Dean, Oriol Vinyals và Noam Shazeer – đều đã xác nhận rời Google. John Jumper, nhà nghiên cứu chủ chốt của AlphaFold và đồng đoạt giải Nobel Hóa học, gia nhập Anthropic. Một trong những chuyên gia AI hàng đầu của Google là Chu Đăng Dũng, được giới công nghệ gọi là “vua suy luận”, cũng âm thầm rời Google để gia nhập Meta.

Thung lũng Silicon là nơi tập trung các tập đoàn công nghệ lớn. Ảnh: Creaders.

Meta cũng không khá hơn. Theo nền tảng nghiên cứu học thuật alphaXiv, Meta đến nay đã mất hơn 200 nhà nghiên cứu tên tuổi. Ngày 14/8/2026, nhà nghiên cứu AI người Hoa sinh sau năm 1995 Dư Gia Huy thông báo trên mạng xã hội rằng ông rời phòng thí nghiệm siêu trí tuệ của Meta, chỉ 14 tháng sau khi gia nhập công ty. Điều đáng chú ý là một năm trước, chính Mark Zuckerberg từng trực tiếp mời Dư Gia Huy về Meta với gói đãi ngộ được cho là lên tới 100 triệu USD.

OpenAI cũng đang đối mặt với tình trạng “chảy máu nhân tài”. Đến tháng 6/2026, hơn 15 cựu nhân sự chủ chốt của OpenAI đã sang giữ những vị trí quan trọng tại Anthropic, trong đó 7 người xuất thân từ bộ phận an toàn AI.

Andrej Karpathy, đồng sáng lập OpenAI, gia nhập nhóm nghiên cứu tiền huấn luyện của Anthropic vào tháng 5/2026. Clive Chan, nhân viên số 2 của dự án chip tự phát triển của OpenAI, cũng chuyển sang Anthropic trong tháng 6.

Theo báo cáo nhân tài của SignalFire, khả năng các kỹ sư chuyển từ OpenAI sang Anthropic cao gấp khoảng 8 lần chiều ngược lại. Sự ra đi đồng loạt của những bộ óc hàng đầu đã gây chấn động thị trường vốn. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: Tại sao họ ra đi?

Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về AI của Meta cũng lựa chọn rời đi khi cảm thấy không được tôn trọng. Ảnh: IThome.

Giữa “lực đẩy” và “lực hút”: Rời đi để tìm tự do

Cuộc dịch chuyển này không bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất. Nó là kết quả của hai lực tác động đồng thời: “lực đẩy” từ bên trong các tập đoàn lớn và “lực hút” từ thế giới startup.

Trước hết là những vấn đề bên trong các ông lớn công nghệ. Theo một số nguồn tin, lý do cốt lõi khiến Jeff Dean và các cộng sự rời Google không phải tiền lương mà là những ma sát về tổ chức đã bắt đầu cản trở đổi mới.

Sau khi DeepMind được Google sáp nhập, phòng thí nghiệm này trải qua nhiều lần tái cấu trúc. Định hướng nghiên cứu liên tục thay đổi, trong khi quyền tự chủ của các nhà khoa học bị thu hẹp đáng kể.

Khi một nhà nghiên cứu ở tuyến đầu nhận ra rằng họ phải dành nhiều thời gian phối hợp giữa các bộ phận hơn là thực sự làm nghiên cứu, việc ra đi trở thành một lựa chọn hợp lý.

Meta là trường hợp điển hình hơn. Để đuổi kịp OpenAI và Google, Zuckerberg chuyển trọng tâm từ nghiên cứu nền tảng dài hạn sang việc nhanh chóng tung ra sản phẩm và mô hình AI. Ông tuyển Uông Thao, nhà sáng lập Scale AI mới 28 tuổi, đứng đầu đội ngũ “siêu trí tuệ” mới thành lập, đồng thời chi 14,3 tỷ USD để mua 49% cổ phần Scale AI.

Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về AI của Meta và chủ nhân giải Turing, được cho là phải báo cáo công việc cho Uông Thao, trẻ hơn mình rất nhiều.

Quan trọng hơn, LeCun từ lâu cho rằng các mô hình ngôn ngữ sẽ không bao giờ đạt được năng lực suy luận ngang con người. Trong khi đó, Zuckerberg lại coi công nghệ này là trọng tâm chiến lược của Meta. Sự khác biệt về quan điểm cuối cùng đã góp phần khiến một trong những người tiên phong của AI hiện đại lựa chọn ra đi.

Elise Stern, Giám đốc điều hành tại quỹ đầu tư mạo hiểm Pháp Eurazeo, chỉ ra một nghịch lý: Khi Google, Meta và các tập đoàn công nghệ lớn ngày càng tập trung vào cuộc đua trước mắt, tầm nhìn của họ cũng trở nên hẹp hơn.

Google - một trong số Big Tech bị thiệt hại nhất do chảy máu nhân tài. Ảnh: Creaders.

Khoảng trống đổi mới vì thế xuất hiện ngay bên trong những tập đoàn mạnh nhất. Những ý tưởng có giá trị như kiến trúc công nghệ hoàn toàn mới, các hệ thống tác nhân AI dễ sử dụng hơn hay những mô hình chuyên biệt cho từng lĩnh vực lại có nguy cơ bị gạt sang bên lề.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là chán môi trường tập đoàn lớn, các chuyên gia này hoàn toàn có thể chuyển sang một ông lớn khác. Thực tế lại khác: Nhiều người chọn startup hoặc tự thành lập công ty.

Lý do khá rõ: Startup có thể mang đến những thứ mà tập đoàn lớn không dễ trao cho họ.

Thứ nhất là quyền quyết định. Tại Google, những dự án tiên phong do Noam Shazeer thúc đẩy nhiều lần gặp khó khăn vì phải phối hợp qua quá nhiều bộ phận. Còn trong startup do ông thành lập, nguyên tắc đơn giản hơn: có đội ngũ, có nguồn lực và có quyền tự quyết định mình muốn làm gì. Đối với những người thực sự đam mê công nghệ, điều đó có thể hấp dẫn hơn bất kỳ mức lương nào.

Thứ hai là cơ hội tham gia vào một bước ngoặt lịch sử. Với các chuyên gia AI hàng đầu, tiền không còn là biến số duy nhất. Họ muốn có thêm năng lực tính toán, tốc độ thử nghiệm nhanh hơn, cơ hội tiếp cận những mô hình tiên tiến nhất và quan trọng nhất là được tham gia vào một cuộc cách mạng có khả năng thay đổi thế giới.

Thứ ba, lợi thế về hạ tầng tính toán đang không còn là pháo đài bất khả xâm phạm của các tập đoàn lớn. Trước đây, lợi thế lớn nhất của Big Tech là nguồn lực khổng lồ: máy tính, dữ liệu và tiền vốn.

Nhưng hiện nay, những startup AI hàng đầu đang biến nguồn lực đó thành thứ gần như có thể mua được trên thị trường. Một nhóm khởi nghiệp huy động được 1 tỷ USD hoàn toàn có thể xây dựng hoặc thuê cụm máy tính đủ sức cạnh tranh với các phòng thí nghiệm AI của tập đoàn lớn.

Thị trường vốn đã bắt đầu bỏ phiếu bằng tiền cho xu hướng này.

Dư Gia Huy được Meta trả lương cao hơn siêu sao sân cỏ CR7 mà vẫn không giữ chân được. Ảnh: Toutiao.

Giới đầu tư đang bỏ phiếu bằng hàng tỷ USD cho Startup

Nhân tài ở đâu, dòng tiền theo tới đó. Theo Dealroom, tính từ đầu năm 2026, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã rót 18,8 tỷ USD vào các startup AI vừa thành lập từ 2025 trở lại đây.

Startup Ineffable Intelligence (do cựu chuyên gia DeepMind - David Silver thành lập) vừa lập kỷ lục với vòng Seed trị giá 1,1 tỷ USD, định giá 5,1 tỷ USD — dù chỉ mới nảy mầm trên giấy tờ nhờ uy tín cá nhân và định hướng Học tăng cường (Reinforcement Learning) mới. Recursive Superintelligence của Tim Rocktaschel đang gọi vốn 1 tỷ USD; AMI Labs của Yann LeCun gom gọn 1,03 tỷ USD chỉ sau vài tuần ra mắt.

Tại sao các nhà khoa học rời Big Tech lại có thể huy động những khoản tiền khổng lồ? Lý do nằm ở niềm tin của nhà đầu tư.

Họ cho rằng bên trong các tập đoàn lớn tồn tại quá nhiều rào cản đối với đổi mới. Những nhà khoa học vừa ra đi lại là những người hiểu rõ nhất hướng công nghệ nào thực sự có triển vọng – chỉ có điều họ không thể triển khai chúng trong công ty cũ. Hơn nữa, quy mô vốn hiện nay đã đủ lớn để startup trực tiếp mua năng lực tính toán và tuyển dụng những nhân tài hàng đầu.

Khi đó, lợi thế tài nguyên từng giúp các tập đoàn lớn xây dựng vị thế thống trị không còn là rào cản quá khó vượt qua. Giới đầu tư sẵn sàng móc ví vì họ hiểu: Những nút thắt kìm hãm sáng tạo ở Big Tech chính là cơ hội cho các startup này bứt phá.

Rời Big Tech, những bộ óc AI đi đâu?

Những nhân tài rời Big Tech không đơn giản sao chép mô hình cũ. Họ đang tỏa ra nhiều hướng nghiên cứu khác nhau.

AMI Labs tập trung phát triển các hệ thống AI có khả năng học hỏi liên tục từ dữ liệu trong thế giới thực. Ineffable Intelligence tập trung vào học tăng cường, giúp AI học từ kinh nghiệm thay vì phụ thuộc chủ yếu vào dữ liệu do con người gắn nhãn. Periodic Labs lựa chọn hướng đi khác, tập trung phát triển “phòng thí nghiệm tự động” thay vì tiếp tục lao vào cuộc đua mô hình ngôn ngữ. Humans nghiên cứu cách giúp mô hình AI xây dựng quan hệ nhân quả thông qua tương tác với môi trường vật lý thực tế.

Đáng chú ý, sau khi huy động được nguồn vốn lớn, một số startup còn quay lại săn tìm những nhân sự chủ chốt tại các tập đoàn công nghệ lớn. Recursive Intelligence đã tập hợp lại đội ngũ cốt lõi từng làm việc với AlphaChip, quy tụ nhân sự có kinh nghiệm từ Google, Anthropic, Nvidia, Apple và xAI.

Vì vậy, dòng dịch chuyển nhân tài không chỉ diễn ra theo hướng Big Tech sang startup. Nó còn diễn ra giữa các startup với nhau. Thị trường nhân lực AI đang trở nên linh hoạt với tốc độ chưa từng thấy.

Jeff Dean rời Google lập startup để được thỏa sức nghiên cứu, sáng tạo. Ảnh: IThome.

Dư chấn của cuộc đại di cư

Cú dịch chuyển này đang vẽ lại bản đồ công nghệ Silicon Valley: Sức ép vốn hóa lên Big Tech: Giá trị của các tập đoàn giờ gắn liền với sự hiện diện của các nhà khoa học đỉnh cao. Một cái tên ra đi có thể thổi bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa chỉ trong vài giờ.

Thị trường lao động phân hóa cực đoan: Trong khi các "ngôi sao" AI nhận gói đãi ngộ hàng trăm triệu USD, dân lập trình phổ thông lại đối mặt với mùa đông tuyển dụng. Báo cáo Stanford 2026 chỉ ra tỷ lệ việc làm của lập trình viên trẻ (22-25 tuổi) tại Mỹ đã giảm 20%.

Thay đổi mô hình khởi nghiệp: Thời đại mà một nhà khoa học đỉnh cao mang theo một "giả thuyết điên rồ" có thể huy động hàng tỷ USD để tạo dựng một công ty siêu nhỏ nhưng cực kỳ quyền lực.

Bản chất của cuộc di cư này không chỉ đơn thuần là việc "chuyển nơi làm việc". Đó là cuộc chiến giành quyền định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo, và là sự chuyển dịch phương thức nghiên cứu từ các cỗ máy tập đoàn cồng kềnh sang những đội ngũ tinh gọn, linh hoạt. Cán cân quyền lực tại Thung lũng Silicon đang được viết lại bởi chính những con người đang dùng chân để bỏ phiếu này.

Theo Creaders