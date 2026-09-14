Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là trận hải chiến "xuồng không người lái diệt xuồng không người lái" đầu tiên trong lịch sử thế giới, cho thấy phương tiện mặt nước không người lái đã bước sang một giai đoạn mới: từ vũ khí cảm tử thuần túy tiến hóa thành nền tảng tác chiến có khả năng đánh chặn phương tiện của đối phương.

Ukraine tuyên bố xuồng không người lái bắn chìm xuồng Nga

Theo trang tin quân sự Mỹ The War Zone, Hải quân Ukraine cho biết mục tiêu của phía Nga lúc đầu bị đơn vị thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) phát hiện. Ngay sau đó, chiếc Sargan-3000 – được trang bị tháp súng điều khiển từ xa Protector 12,7mm của tập đoàn Kongsberg (Na Uy) - đã tiến hành nghênh chiến.

Hệ thống súng tự động Protector trút đạn vào mục tiêu được cho là chiếc USV của Nga. Ảnh: TWZ.

“Các đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo (GUR) đã phát hiện mục tiêu”. Hải quân Ukraine tuyên bố trên Telegram. “Tàu không người lái 'Sargan-3000' của Hải quân Ukraine, được trang bị hệ thống vũ khí điều khiển từ xa (RWS) Protector 12,7 mm, đã tiêu diệt thành công mục tiêu. Đây là trận hải chiến đầu tiên trong lịch sử giữa các tàu không người lái.”

Một đoạn video dài 81 giây do Hải quân Ukraine công bố bắt đầu bằng cảnh quay từ camera gắn trên tàu Sargan-3000. Nó cho thấy tàu không người lái (USV) của Ukraine phát hiện mục tiêu, sau đó tấn công USV của Nga bằng súng máy. Sau đó, video chuyển sang cận cảnh hệ thống súng Protector bắn vào tàu không người lái của Nga. Khoảng giây thứ 30, cảnh quay chuyển sang hình ảnh từ một bệ phóng trên không, mặc dù không rõ đó là máy bay có người lái hay máy bay không người lái. Video tiếp tục với cảnh Sargan-3000 bắn xối xả vào USV của Nga bằng súng máy hạng nặng cho đến khi các mảnh vỡ bắt đầu văng ra và cuối cùng nó chìm xuống biển, phần đuôi chìm trước.

Chiếc USV của Nga chìm dần sau khi bị vỡ do trúng nhiều viên đạn. Ảnh: LTN.

Hải quân Ukraine khẳng định đây là "trận hải chiến giữa các xuồng không người lái đầu tiên trong lịch sử". Chiếc xuồng không người lái của Nga, không được xác định danh tính, dường như không được trang bị vũ khí, không có bất cứ động thái đánh trả nào. Hải quân Ukraine cho biết vụ việc xảy ra trên Biển Đen, nhưng không cung cấp chi tiết về thời gian hay địa điểm chính xác.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Loại USV mới được Ukraine trình làng

Dòng xuồng Sargan-3000 lần đầu được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giới thiệu vào tháng 4 năm nay như một nền tảng đa năng đã vượt qua thử nghiệm và đưa vào vận hành chính thức. Truyền thông nước này tiết lộ dòng xuồng này dài khoảng 6,9m, rộng 2,2m, bán kính tác chiến lên tới 1.600km, tải trọng 450kg và đạt tốc độ tối đa lên tới 55 hải lý/giờ. Thiết kế của tàu tích hợp công nghệ tàng hình giảm tiết diện radar cùng hệ thống bơm phun thủy lực.

Bên cạnh biến thể trang bị súng máy, Sargan-3000 còn phát triển thêm các phiên bản mang phóng tên lửa, mang và phóng máy bay không người lái FPV, trang bị thiết bị tác chiến điện tử và rải thủy lôi. Dòng xuồng này có khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống giám sát chiến trường "DELTA" của Ukraine để truyền dữ liệu mục tiêu, hình ảnh và đo đạc theo thời gian thực. Hệ thống dẫn đường tích hợp qua vệ tinh, quán tính và quang học giúp nó duy trì nhiệm vụ ngay cả khi tín hiệu GPS bị chế áp.

Video về vụ việc do Hải quân Ukraine công bố. Nguồn: TWZ.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ, Ukraine đã sử dụng ồ ạt các loại xuồng cảm tử gây thiệt hại nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga, sau đó tiếp tục tích hợp thêm súng máy, rocket, tên lửa và cả UAV. Việc săn lùng thành công xuồng không người lái của Nga lần này cho thấy Ukraine đã bắt đầu làm chủ năng lực "đánh chặn phương tiện không người lái". Trong tương lai, các khí tài này hứa hẹn sẽ được triển khai xung quanh các cảng biển và đội tàu chiến để tạo thành tuyến phòng thủ trên không gian mạng - mặt nước, chuyên trách đánh chặn các mối đe dọa từ xuồng không người lái của đối phương.

Việc một xuồng không người lái mặt nước (USV) tiêu diệt một chiếc USV khác là một diễn biến đáng chú ý, xét đến mức độ thiệt hại mà các hệ thống này có thể gây ra và thách thức trong việc xác định vị trí và tiêu diệt chúng trên vùng biển rộng. Có khả năng hoạt động trên mặt nước ở khoảng cách và thời gian dài, chúng có thể được sử dụng để săn lùng các tàu không người lái khác, như những gì dường như đã xảy ra trong cuộc giao tranh này, hoặc đóng vai trò như một tuyến phòng thủ để bảo vệ các cảng, tàu thuyền và các mục tiêu khác đã bị các phương tiện không người lái tấn công trên biển trong quá khứ.

Theo LTN, TWZ