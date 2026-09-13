close Đăng nhập

Trung Quốc phát triển phương pháp lọc dầu mới có thể giảm 90% năng lượng tiêu thụ

Huyền Chi
Huyền Chi

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển phương pháp lọc dầu ở cấp độ phân tử, sử dụng màng hóa học để phân tách các hợp chất với độ chính xác cao hơn. Thử nghiệm trong phòng lab cho thấy công nghệ này có thể giảm khoảng 91% năng lượng tiêu thụ so với chưng cất truyền thống.

Quy trình tinh chế truyền thống tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Ảnh: Getty.
Quy trình tinh chế truyền thống tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Ảnh: Getty.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát triển một kỹ thuật lọc dầu mới ở cấp độ phân tử, giúp giảm khoảng 90% lượng năng lượng tiêu thụ trong quá trình tinh chế dầu.

Nếu công nghệ này có thể được mở rộng lên quy mô công nghiệp, nó không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và lượng khí thải, mà còn cho phép quá trình lọc dầu diễn ra chính xác hơn, đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm đầu ra, từ xăng đến nhựa.

Dầu thô không thể được chuyển trực tiếp thành xăng hoặc nhựa.

Thay vào đó, các nhà máy lọc dầu phải tách dầu thô thành nhiều nhóm thành phần khác nhau, sau đó đưa từng nhóm vào những quy trình phù hợp để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Đây là một trong những công đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của toàn bộ quá trình lọc dầu.

Phương pháp truyền thống dựa chủ yếu vào chưng cất, tận dụng những khác biệt rất nhỏ về nhiệt độ sôi giữa các hợp chất. Hỗn hợp dầu được đun nóng nhiều lần để bay hơi rồi ngưng tụ, một quy trình tiêu tốn lượng năng lượng lớn và có độ chính xác tương đối hạn chế.

Công nghệ mới hoạt động ở cấp độ phân tử, cho phép lựa chọn từng nhóm hợp chất và đưa chúng tới dây chuyền sản xuất phù hợp nhất, qua đó tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu.

“Tinh chế ở cấp độ phân tử” thay đổi cách lọc dầu

Nhóm nghiên cứu tại Viện Vật lý Hóa học Đại Liên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc gọi kỹ thuật này là “tinh chế phân tử”.

Công nghệ sử dụng các màng hóa học để tách những phân tử khác nhau có trong dầu thô.

Các màng khung hữu cơ kim loại (MOF) hoạt động giống như những “bộ lọc phân tử”, với hệ thống lỗ có kích thước được thiết kế đặc biệt cùng các đặc tính bề mặt khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ phân tách riêng biệt.

Quá trình này, được gọi là phân tách màng theo tầng, bắt đầu bằng việc phân loại các phân tử dựa trên kích thước.

Dù có hình dạng tương đối giống nhau, kích thước giữa các phân tử có thể chênh lệch khoảng 0,1 nanomet. Một loại màng được chế tạo đặc biệt sẽ hoạt động như chiếc rây siêu mịn, tách các alkane mạch thẳng và alkane chỉ có một nhánh nhỏ - những hợp chất được sử dụng để sản xuất ethylene.

Ở giai đoạn thứ hai, các phân tử còn lại có kích thước gần nhau hơn nữa, với mức chênh lệch dưới 0,01 nanomet.

Lúc này, một loại màng khác sử dụng đặc tính hóa học trên bề mặt để “nhận diện” các phân tử. Màng này tách các hợp chất thơm - những chất trung gian quan trọng để sản xuất nhựa, nhựa tổng hợp và sợi - khỏi các alkane nhiều nhánh và cycloalkane, vốn được sử dụng để sản xuất xăng.

Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp vi khắc bằng axit tannic để liên tục điều chỉnh kích thước lỗ và đặc tính hóa học trên bề mặt màng, giúp chúng thực hiện những nhiệm vụ phân loại khác nhau.

Thử nghiệm cho tỷ lệ thu hồi sản phẩm lên tới 90%

Khi hai loại màng được sử dụng nối tiếp, nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm với một hỗn hợp naphtha nhẹ mô phỏng gồm 15 thành phần.

Theo nghiên cứu, trong phòng thí nghiệm, hỗn hợp này được tách thành ba nhóm sản phẩm có giá trị cao, với tỷ lệ thu hồi đạt từ 85-90%.

Điều đáng chú ý hơn là dầu không còn phải trải qua quá trình đun nóng, bay hơi rồi ngưng tụ lặp đi lặp lại như phương pháp truyền thống.

Nhờ đó, công nghệ mới tiêu thụ ít hơn khoảng 91% năng lượng so với quy trình chưng cất thông thường.

Trong nghiên cứu được công bố tháng trước trên tạp chí National Science Review, nhóm tác giả cho rằng mô hình phân loại theo cấp độ mới này mở ra một nền tảng mới cho ngành lọc hóa dầu, cho phép khai thác tối đa giá trị từ nguyên liệu đồng thời nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng.

Theo SCMP

Từ khóa:

#Trung Quốc #Công nghê #Dầu khí #Dầu thô #Lọc dầu

Đừng bỏ lỡ

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.