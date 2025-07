Ông Trump để ngỏ khả năng đàm phán hạt nhân với Nga khi New START sắp hết hiệu lực

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Nga về hiệp ước hạt nhân New START, cảnh báo rủi ro lớn nếu thỏa thuận này hết hạn vào năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Nga nhằm duy trì những hạn chế hiện tại đối với vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh hiệp ước New START – văn kiện đặt giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân và phương tiện mang phóng – dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026.

“Đó không phải là một thỏa thuận mà bạn muốn để nó hết hạn. Chúng tôi đang bắt đầu làm việc về vấn đề này”, ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường tới Scotland vào hôm 25/7, theo hãng tin Reuters.

“Khi bạn gỡ bỏ các giới hạn hạt nhân, đó là một vấn đề rất lớn”, ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó trong năm nay cũng cho biết: “Đối thoại giữa Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí là cần thiết, đặc biệt là về ổn định chiến lược”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều đó sẽ đòi hỏi “mức độ tin cậy phù hợp” – điều chỉ có thể có được khi quan hệ song phương được bình thường hóa, sau khi bị chính quyền Biden cắt đứt vào năm 2022.

Hiệp ước New START được ký vào năm 2010 bởi Tổng thống Dmitry Medvedev và Barack Obama trong giai đoạn ngắn ngủi “tái khởi động” quan hệ giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ hai nước sau đó nhanh chóng xấu đi nghiêm trọng do cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã đưa Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Nga – thỏa thuận cấm các loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km – cũng như Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992, cho phép hai bên thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của nhau.

Moscow sau đó cũng rút khỏi các hiệp ước này và cáo buộc Mỹ đang phá bỏ toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.