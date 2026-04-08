Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đồng thời phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), có trình độ học vấn TS. Trước khi được giao nhiệm vụ mới, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ông giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII vào năm 2020.

Đến cuối tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông tiếp tục được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng khóa XIII; bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (từ 2/2021).

Từ tháng 10/2022, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 1/7/2025, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tháng 7/2025, ông được giao quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường. Ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng vào tháng 10/2025.

Thành ủy Hà Nội hiện có 4 Phó bí thư gồm các ông Vũ Đại Thắng 51 tuổi, Nguyễn Văn Phong 58 tuổi, Nguyễn Trọng Đông 57 tuổi và bà Phùng Thị Hồng Hà 55 tuổi.