Ông Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định điều động ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.



Ông Quản Minh Cường. Ảnh: Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường thay ông Vũ Đại Thắng vừa được điều động, bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Ông xác định ưu tiên đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc, phát triển theo hướng xanh và bền vững, gắn với ba đột phá chiến lược.

Bên cạnh đó, ông sẽ tiếp tục lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực chính cho phát triển của tỉnh Quảng Ninh; Tập trung phát triển: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế di sản, logistics, du lịch chất lượng cao, những ngành tạo ra giá trị mới, công nghệ mới; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức.

Coi trọng yếu tố con người; phát triển Quảng Ninh không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay hạ tầng, mà phải dựa vào đội ngũ cán bộ có năng lực, liêm chính, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm; dựa vào sự đồng thuận và đồng lòng của nhân dân.

Tân bí thư nhấn mạnh mong muốn xây dựng một tinh thần làm việc “thẳng thắn - minh bạch - trách nhiệm”: Khi bàn việc thì rõ ràng, khi triển khai thì quyết tâm, quyết liệt, khi kết quả chưa tốt thì dũng cảm nhận trách nhiệm để làm lại cho tốt hơn.

Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969, quê Hưng Yên, có bằng tiến sĩ và thạc sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát hình sự. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, ông bắt đầu công tác tại Công an Lào Cai và làm việc nhiều năm tại đây.

Sau đó ông về Bộ Công an, làm Thư ký Phó tổng cục trưởng Cảnh sát, Phó trưởng Phòng Khoa học - Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát; rồi biệt phái sang Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương, giữ chức Vụ phó của ban này và Vụ phó Bảo vệ Chính trị nội bộ của Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và một năm sau luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đầu 2025, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đảm nhiệm chức vụ này cho đến nay.