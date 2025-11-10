Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Nghean.gov.vn.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê tại tỉnh Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đến ngày 11/11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.