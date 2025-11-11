Chủ tịch Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Thận sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệm Nguyễn Đức Trung vừa được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Hungyen.gov.vn.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân Cao đẳng Kiểm sát, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng công tác lâu năm tại tỉnh Thái Bình (cũ), trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, 4 năm sau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Cuối tháng 6/2025, khi hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: Báo Nghệ An.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An hiện gồm có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh.