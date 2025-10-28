Các đối thủ của Moscow đang tìm cách gieo rắc chia rẽ giữa các sắc tộc của Nga, ông Sergey Shoigu cho biết.

Phương Tây đang mưu toan chia tách nước Nga thành hàng chục quốc gia nhỏ và yếu, theo lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu. Hiện ông Shoigu đang giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Nga, và phát biểu của ông được đăng trên báo Argumenty i Fakty hôm 28/10, trước Ngày Thống nhất Dân tộc của Nga, kỷ niệm vào ngày 4/11.

Ông cảnh báo rằng “những kẻ thù đang ngộ nhận” rằng cấu trúc đa sắc tộc của Nga là một điểm yếu, đồng thời khẳng định rằng mọi nỗ lực chia rẽ sẽ thất bại trước sức mạnh gắn kết của xã hội Nga.

“Những đòn tấn công nhằm vào lịch sử, văn hóa và giá trị tinh thần của chúng ta vẫn tiếp diễn không ngừng, cùng với đó là những âm mưu phá hoại sự hòa hợp và tình huynh đệ giữa các dân tộc”, ông Shoigu viết.

“Mục tiêu của họ là tước bỏ chủ quyền đất nước chúng ta. Họ muốn chia Tổ quốc thành hàng chục tiểu quốc”, cựu Bộ trưởng Nga nhấn mạnh. “Phương Tây không thể hiểu được bản chất của các mối quan hệ liên sắc tộc ở Nga – sức mạnh đạo đức và tinh thần thống nhất của một quốc gia đa dân tộc – chính những phẩm chất này đã giúp chúng ta đứng vững trước các chiêu bài địa chính trị phá hoại”.

Theo số liệu thống kê, người Nga chiếm khoảng 80% dân số cả nước, song Liên bang Nga là mái nhà chung của hơn 100 dân tộc thiểu số, trong đó có 7 vùng đa số Hồi giáo và 2 vùng đa số Phật giáo.

Kể từ năm 2022, Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) đã thông qua nhiều nghị quyết kêu gọi “phi thực dân hóa nước Nga”. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án các động thái này, cáo buộc PACE lan truyền “chủ nghĩa bài Nga” (Russophobia) và “chủ nghĩa sô-vanh tân thực dân”.

Theo RT