Ông Putin cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” nếu EU dùng tài sản Nga bị phong tỏa viện trợ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các quốc gia châu Âu sẽ phải đối mặt với những hậu quả “nghiêm trọng” nếu sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tài trợ cho quốc phòng Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Liên minh châu Âu (EU) đã tranh cãi gay gắt về việc có nên sử dụng khối tài sản Nga bị đóng băng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine năm 2022 hay không. Tổng giá trị số tài sản này lên tới gần 250 tỷ USD.

Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán kéo dài tới tận đêm khuya, các quốc gia thành viên EU đã không thể đạt được đồng thuận và buộc phải chuyển sang một phương án khác. Thay vì sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, châu Âu thông báo vào rạng sáng 19/12 rằng họ sẽ cho Ukraine vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) để tài trợ cho nền kinh tế và quân đội nước này đến năm 2027.

Tại phiên hỏi đáp trực tiếp đang diễn ra, khi được hỏi về các cuộc thảo luận của châu Âu liên quan tới việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, ông Putin cho rằng dùng từ “trộm cắp” để mô tả chính sách này là chưa chính xác.

“Trộm cắp là hành vi chiếm đoạt tài sản một cách lén lút. Còn ở đây, họ đang cố làm điều đó một cách công khai. Đó là cướp bóc. Nhưng tại sao họ lại thất bại? Bởi vì những hậu quả (đối với họ) sẽ rất nghiêm trọng”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng cho rằng việc sử dụng tài sản bị phong tỏa để tài trợ cho quốc phòng Ukraine sẽ “làm xói mòn niềm tin” vào khu vực đồng euro.

Ông Putin nghi ngờ chuyến thăm tiền tuyến của ông Zelensky

Trong phiên hỏi đáp, ông Vladimir Putin cũng được hỏi về chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Kupiansk, một thị trấn tiền tuyến ở vùng Kharkov mà Nga từng tuyên bố vào tháng 11 rằng đã kiểm soát hoàn toàn.

Ngày 12/12, Tổng thống Ukraine đăng tải một đoạn video cho thấy ông mặc áo giáp chống đạn, đứng trước tấm biển “Kupiansk” đầy vết đạn. Theo CNN, đoạn video được định vị tại một địa điểm cách tuyến kiểm soát của Nga vào thời điểm đó khoảng 1 km, dựa trên dữ liệu bản đồ chiến trường của DeepState.

Trước đó cùng ngày, quân đoàn Khartiya của Ukraine cho biết họ đã giải phóng một số khu vực phía bắc của thị trấn này.

Khi được hỏi về đoạn video của ông Zelensky, Tổng thống Nga mỉa mai: “Ông ta là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ tài năng”.

Ông Putin tiếp tục chế giễu Tổng thống Ukraine khi nói rằng nếu thành phố thực sự nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine thì: “Sao lại đứng ở ngưỡng cửa? Hãy vào hẳn bên trong đi”.

Theo CNN