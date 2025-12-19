Trung Quốc phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển trữ lượng 562 tấn, lớn nhất châu Á

Những năm gần đây, giá vàng quốc tế liên tục tăng cao. Trong làn sóng “cơn sốt vàng” này, Trung Quốc lại ghi nhận một phát hiện khoáng sản lớn. Gần đây, ngoài khơi thành phố Lai Châu (Laizhou), tỉnh Sơn Đông, đã xác nhận phát hiện một mỏ vàng dưới đáy biển quy mô siêu lớn, với trữ lượng lên tới 562 tấn.

Đây không chỉ là trường hợp đầu tiên tại Trung Quốc, mà còn là mỏ vàng dưới đáy biển có quy mô lớn nhất châu Á hiện nay. Theo ước tính của giới chuyên môn, nếu quy đổi theo giá vàng hiện tại, tổng giá trị vượt 660 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 100 tỷ USD).

Mỏ vàng dưới đáy biển lớn nhất châu Á lộ diện

Theo các báo Nhật báo Kinh tế và Tin nhanh Khoa học công nghệ của Trung Quốc ngày 18/12, theo thông tin chính thức do Cục Phát triển Biển và Nghề cá thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông công bố, thành phố Lai Châu (Laizhou) đã phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển lớn nhất châu Á.

Chính quyền Yên Đài khi công bố kết quả phát triển kinh tế biển trong khuôn khổ Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 đã tiết lộ, tại vùng biển phía bắc đảo Tam Sơn (Sanshan Island), thuộc địa phận Lai Châu, đã phát hiện mỏ vàng khổng lồ dưới đáy biển duy nhất tại Trung Quốc và lớn nhất châu Á.

Tổng trữ lượng tài nguyên vàng đã được thăm dò tích lũy của Lai Châu hiện vượt 3.900 tấn, chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng của cả nước, đưa thành phố này đứng đầu toàn quốc cả về trữ lượng lẫn sản lượng tài nguyên mỏ vàng.

Theo dự đoán của quốc tế hiện Trung Quốc có lượng vàng dự trữ trong kho khoảng 2.300 tấn. Ảnh: Worldjournal.



Theo tính toán dựa trên tiêu chuẩn quốc tế JORC, trữ lượng vàng của mỏ đạt 562 tấn, với hàm lượng trung bình 4,2 gram vàng trên mỗi tấn quặng. Tổng vốn đầu tư khai thác dự kiến vượt 100 tỷ NDT. Sau khi hoàn thành, mỏ có thể xử lý 12.000 tấn quặng mỗi ngày, sản xuất khoảng 15 tấn vàng mỗi năm, đồng thời trực tiếp tạo việc làm cho gần 1.000 lao động.

Thực tế, thành phố Lai Châu từ lâu đã được xem là “vùng đất của vàng”. Trong 10 mỏ vàng lớn nhất Trung Quốc, có 4 mỏ nằm tại Lai Châu. Tổng trữ lượng tài nguyên vàng đã được thăm dò của toàn thành phố vượt 3.900 tấn, chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng của cả Trung Quốc, đứng đầu cả nước cả về trữ lượng lẫn sản lượng.

Củng cố dự trữ chiến lược quốc gia

Không chỉ khu vực Giao Đông (Sơn Đông) liên tiếp đón tin vui, vào giữa tháng 11, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cũng thông báo phát hiện mỏ vàng Đại Đông Câu tại tỉnh Liêu Ninh, với trữ lượng vàng ước tính lên tới 1.444,49 tấn, tổng lượng quặng đạt 2,586 tỷ tấn. Mỏ này có khả năng trở thành mỏ vàng đẳng cấp thế giới thứ hai của Trung Quốc, sau mỏ vàng Giao Đông. Theo giá vàng hiện nay, tổng giá trị ước tính gần 193 tỷ USD.

Mặc dù mỏ vàng Đại Đông Câu có hàm lượng trung bình chỉ 0,56 gram/tấn, thuộc loại mỏ nghèo, nhưng quy mô cực lớn của thân quặng vẫn khiến đây trở thành phát hiện mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất tại Trung Quốc đại lục kể từ năm 1949.

Giới chức Trung Quốc cho biết, mỏ này được coi là một điển hình tiêu biểu của kết quả thăm dò “chu kỳ ngắn, chất lượng cao”, có ý nghĩa then chốt trong việc tăng cường dự trữ chiến lược tài nguyên vàng quốc gia.

Trong tương lai, Trung Quốc sẽ lấy mỏ này làm hạt nhân để xây dựng cụm công nghiệp vàng đẳng cấp thế giới, kết nối các ngành thượng – hạ nguồn như luyện kim, chế tạo thiết bị và dịch vụ mỏ, qua đó tạo động lực mới cho phục hưng kinh tế vùng Đông Bắc và thúc đẩy phát triển chất lượng cao của khu vực.

Theo số liệu chính thức của Cục quản lý ngoại hối Trung Quốc, ở thời điểm 31/3/2024, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc là 2.262 tấn. Trong ảnh là biểu đồ lượng vàng dự trữ tăng rất nhanh. Ảnh: Worldjournal.



Trung Quốc – cường quốc vàng của thế giới

Theo các tổ chức kinh tế quốc tế và số liệu thống kê mới nhất đến quý 3/2025, Trung Quốc hiện đang giữ khoảng 2.300 tấn vàng trong kho dự trữ. Con số này đưa Trung Quốc vào top 6 nước có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới, sau Mỹ, Đức, Italy, Pháp và Nga.

Hiện Trung Quốc vẫn liên tục tăng trữ vàng. Các số liệu thống kê cho thấy Trung Quốc đã tăng kho dự trữ vàng trong 11 tháng liên tiếp (từ cuối 2024 đến tháng 9/2025) với lượng vàng chính thức được mua vào bổ sung đều qua các tháng. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đang theo đuổi chính sách tích lũy vàng dài hạn, không phải ngắn hạn hay ngắt quãng.

Tỷ trọng vàng so với tổng dự trữ. Dự trữ vàng Trung Quốc chiếm khoảng ~6–7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này, theo số liệu đến giữa năm 2025 của World Gold Council (Hội đồng vàng thế giới).

Mặc dù tỷ trọng này thấp hơn so với các ngân hàng trung ương phương Tây (trung bình khoảng ~20% tổng dự trữ ngoại hối), nhưng Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng trữ lượng vàng.

Việc duy trì và tăng trữ lượng vàng được coi như một cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm rủi ro từ biến động đồng đô la Mỹ — vốn chiếm tỷ trọng lớn trong dự trữ ngoại hối và giữ ổn định tài chính trong bối cảnh biến động toàn cầu

Trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh và nhiều yếu tố địa chính trị, vàng là tài sản “trú ẩn an toàn”, giúp bảo toàn giá trị tài sản quốc gia. Mặt khác, việc tăng dự trữ vàng có thể góp phần tăng sức mạnh đồng Nhân dân tệ (CNY) trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược phi đô la hóa.

Theo Worldjournal, Cls