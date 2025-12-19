Đơn vị tên lửa Nga mô phỏng chiến tranh hạt nhân toàn diện: ICBM Yars được điều động tới Siberia

Quân đội Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars tới Siberia trong các cuộc tập trận quy mô lớn, phô diễn năng lực răn đe hạt nhân chiến lược trước Mỹ và NATO.

Lực lượng Vũ trang Nga đã triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars di chuyển bằng đường bộ trên các tuyến tuần tra chiến đấu tại Siberia, trong khuôn khổ các cuộc tập trận nhằm kiểm nghiệm năng lực của những tài sản hạt nhân chiến lược được thiết kế cho kịch bản chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Thông tin về cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các kíp chiến đấu của hệ thống tên lửa cơ động mặt đất Yars đã triển khai tới các tuyến tuần tra chiến đấu tại Siberia trong khuôn khổ một cuộc diễn tập theo kế hoạch. Các khí tài cỡ lớn đã rời khỏi khu vực đóng quân được chỉ định và bắt đầu hành quân, bao gồm cả ban đêm. Trong quá trình huấn luyện dã chiến, các kíp tên lửa đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ dưới nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm cả các nhiệm vụ kỹ thuật”.

Cuộc tập trận chứng kiến các binh sĩ điều khiển xe chở bệ phóng di chuyển trên đường bộ, cùng với các phương tiện hộ tống và phương tiện bảo đảm, phối hợp thực hiện những bài cơ động cường độ cao dọc theo các tuyến tuần tra chiến đấu, mô phỏng việc né tránh các đòn tấn công của đối phương nhằm làm tê liệt khả năng phóng đòn tấn công hạt nhân chiến lược của Nga.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân Yars của Nga. Ảnh: MW.

Lực lượng tham gia tập trận cũng luyện tập việc thay đổi vị trí dã chiến, phân tán các tiểu đoàn tên lửa, chuẩn bị trận địa ngoài thực địa và triển khai các biện pháp ngụy trang. Nội dung tập trận còn bao gồm một trang bị mới được bổ sung cho các đơn vị Yars trong thời gian gần đây, đó là máy bay không người lái cánh cố định Eleron, được sử dụng để bảo vệ các hệ thống tên lửa di chuyển trên các tuyến hành quân.

Hiện nay, Yars là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược trên bộ của Nga, được biên chế cho tám sư đoàn với gần 150 tên lửa đang trong biên chế. Hệ thống này được phát triển bí mật như một phiên bản kế nhiệm của Topol-M, loại tên lửa bắt đầu được đưa vào trang bị từ năm 1997.

Điểm khác biệt then chốt của Yars là khả năng mang nhiều đầu đạn phân hướng độc lập, giúp gia tăng đáng kể hỏa lực và giảm khả năng bị đánh chặn. Yars chính thức đi vào trực chiến từ tháng 7/2010, trong đó phần lớn được triển khai trên các bệ phóng cơ động đường bộ, còn một số ít được bố trí trong hầm phóng cố định.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga đang chuẩn bị phóng. Ảnh: MW.

Lực lượng Vũ trang Nga đã đầu tư xây dựng một cấu trúc kết hợp “cao – thấp” đối với các tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên mặt đất. Song song với Yars, Nga cũng đang mua sắm tên lửa Sarmat, loại ICBM có khối lượng nặng gấp khoảng 4 lần và có thể mang các đầu đạn lớn hơn với số lượng nhiều hơn đáng kể. Đơn vị Sarmat đầu tiên đã được đặt trong tình trạng trực chiến vào cuối tháng 10.

Việc chậm trễ trong quá trình đưa Sarmat vào trang bị đã khiến Bộ Quốc phòng Nga phải đầu tư hiện đại hóa các tên lửa RS-18A bố trí trong hầm phóng, vốn được thừa hưởng từ thời Liên Xô, nhằm tích hợp các phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard. Những phương tiện này ban đầu được phát triển cho tên lửa Sarmat và giúp cải thiện đáng kể khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Nga đã đầu tư với tỷ trọng rất lớn cho lực lượng hạt nhân chiến lược, lực lượng vẫn được giới phân tích đánh giá là có năng lực hàng đầu thế giới, bất chấp sự suy giảm về sức mạnh của nhiều thành phần trong lực lượng thông thường.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga. Ảnh: MW.

Kho tên lửa chiến lược đặt trên mặt đất của Nga từ lâu vẫn được xem là ở một đẳng cấp riêng về năng lực, dù quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của kho vũ khí Trung Quốc và việc gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân triển khai đã dần thu hẹp khoảng cách. Trong khi đó, Mỹ hiện vẫn dựa vào loại ICBM đã tồn tại hơn nửa thế kỷ là Minuteman III, cũng là loại duy nhất còn đang phục vụ.

Những khó khăn nghiêm trọng trong việc phát triển tên lửa kế nhiệm đã làm gia tăng khả năng Lực lượng Vũ trang Mỹ có thể buộc phải từ bỏ hoàn toàn việc triển khai ICBM đặt trên mặt đất, tháo dỡ kho Minuteman III mà không có phương án thay thế, qua đó thu hẹp bộ ba hạt nhân xuống chỉ còn các thành phần trên không và trên biển.

Tuy vậy, Mỹ vẫn dẫn đầu về số lượng tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động, cũng như trong việc phát triển các máy bay ném bom chiến lược với năng lực tàng hình tiên tiến. Đồng thời, kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa chống đạn đạo trong không gian theo chương trình Golden Dome (Vòm Vàng) của Washington có khả năng đe dọa trực tiếp tới hiệu quả răn đe của lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Theo MW