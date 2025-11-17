Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Tiến sĩ Vương Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

HĐND tỉnh Thái Nguyên đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết định các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, do Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh tiến hành bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Anh 1.jpg
Ông Vương Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định đây là vinh dự, là trách nhiệm và trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên hứa sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của người dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, tại Bắc Ninh. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2015, ông Tuấn là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2020, ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2024, ông Vương Quốc Tuấn đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2025, ông Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

