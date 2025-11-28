Ông Nguyễn Đức Trung thôi làm Chủ tịch TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 28/11, tại hội nghị của Thành ủy Hà Nội, Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương thông tin Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố vì lý do sức khỏe.

Ông Nguyễn Đức Trung được điều động nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Chính sách Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội 15 ngày trước, kế nhiệm ông Trần Sỹ Thanh sau khi ông Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê tại tỉnh Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đến ngày 11/11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đầu tháng 11/2025 ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.