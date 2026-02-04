Bộ Nội vụ: Thưởng Tết tăng 13% so với năm trước

Theo Bộ Nội vụ, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Chiều 4/2, trả lời Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1/2026 về vấn đề tác động của tăng lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 1/1/2026 và tình hình thưởng tết cho người lao động, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang cho biết trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,2% và thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2026. Mức điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây.

Cụ thể, năm 2024 điều chỉnh với mức 6%, từ ngày 1/1/2026, điều chỉnh là 7,2%. Với việc chủ động tham mưu cho Chính phủ và đặc biệt là Chính phủ ban hành rất sớm, từ tháng 11, nên có một thời gian dài để doanh nghiệp chuẩn bị cũng như tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 293, Bộ Nội Vụ tiếp tục có hai văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra. Kết quả cho thấy rất khả quan. Riêng tiền lương bình quân của năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang. Ảnh: Q.P.

Trong đó doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước lương bình quân khoảng 12,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,6 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, theo ông Giang, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,6 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, đối với các doanh nghiệp nhà nước, khoảng 9,4 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp dân doanh (tư nhân) thì đạt 7,3 triệu đồng, tăng 9%. Doanh nghiệp FDI 9,2 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định sớm, triển khai thực hiện đồng bộ, nên đối với người lao động, mức lương và thưởng trên đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ về dịch chuyển lao động tự phát.

Ông Giang khẳng định việc tăng lương và tăng mức thưởng trên giúp cải thiện chất lượng lao động, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó, giảm nguy cơ dịch chuyển lao động, tăng gắn bó với doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, việc tăng lương giúp tăng năng suất lao động của người lao động tại doanh nghiệp hiện nay.