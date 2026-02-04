Tổng bí thư Tô Lâm: Đoàn kết toàn Đảng, chăm lo Nhân dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Ngày 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui và xúc động khi được gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng qua nhiều khóa – những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đã cống hiến tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV, tôi xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi chân thành, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc,” Tổng bí thư chia sẻ.

Tổng bí thư nhấn mạnh trong mỗi cuộc gặp gỡ, điều ông luôn xúc động và trân trọng nhất là được lắng nghe những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm và những lời động viên chân thành.

“Mỗi ý kiến của các anh, các chị không chỉ là sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, tình cảm sâu nặng đối với Đảng, đất nước và Nhân dân. Sự tin tưởng, cổ vũ của các đồng chí là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Tổng bí thư nói.



Trân trọng những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn biết ơn công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí là nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, Tổng bí thư Tô Lâm gửi lời chúc tới các đồng chí dự Hội nghị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang; đồng thời chúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thành công Đại hội XIV khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Tại Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao đổi ba vấn đề trọng tâm: tình hình Đảng, tình hình đất nước và công tác chăm lo đời sống Nhân dân.



Về tình hình Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh 96 năm qua là bản hùng ca của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng độc lập, tự do; là hành trình Đảng kiên định mục tiêu, lý tưởng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành công của Đại hội XIV một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội đã bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới” vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời xác định các chủ trương chiến lược như tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tổng bí thư cũng khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu. Năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao. Công tác phát triển đảng đạt kết quả tích cực. Công tác cán bộ thực sự là “then chốt của then chốt”. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc.

Tổng bí thư cho biết thời gian tới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả. Ngay sau Đại hội XIV một loạt trọng tâm công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai đồng bộ.

Về tình hình đất nước, Tổng bí thư nêu rõ trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn; đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Các chỉ tiêu cơ bản của năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII cơ bản đạt và vượt. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tăng trưởng được duy trì; các cân đối lớn được bảo đảm; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng; nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực; văn hóa, xã hội có bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Theo Tổng bí thư, Đại hội XIV của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Nước ta xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể. Để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động.

Theo Tổng bí thư, Đại hội XIV của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư cũng cho biết Đại hội XIV cũng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Về công tác chăm lo đời sống Nhân dân, Tổng bí thư khẳng định mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội được triển khai toàn diện, với khoảng 17% ngân sách dành cho lĩnh vực này; tỷ lệ nghèo giảm nhanh, tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch được cải thiện. Nhiều chương trình lớn như xóa nhà tạm, phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người có công, người yếu thế đã đạt kết quả rõ nét. Chất lượng sống của Nhân dân từng bước được nâng lên, các chỉ số phát triển con người và hạnh phúc tiếp tục cải thiện, niềm tin xã hội được củng cố.

