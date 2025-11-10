Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Infographic Chân dung tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Xuân Lực
Xuân Lực

Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung
