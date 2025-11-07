Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều 7/11, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 (khóa X), bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay ông Đỗ Văn Chiến.

Tham dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Quang cảnh Hội nghị.

Trước đó, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng ý giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất trí hiệp thương, cử bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Đỗ Văn Chiến trước đó đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ, cử nhân Luật. Bà là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng các khóa: 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Hoài từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Hà Nam (cũ). Tháng 3/2009 đến tháng 3/2011, bà giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Từ tháng 3/2011 đến tháng 1/2021, bà đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 (2/2021), bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư. Hai tháng sau, bà đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tháng 5/2024, tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Bộ Chính trị. Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và tái cử giữ chức vụ này cho đến đầu tháng 11 vừa qua. Ngày 4/11, Bộ Chính trị quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng thời điều động, chỉ định bà tham gia Ban Bí thư khóa 13, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.