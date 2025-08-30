Ấn Độ thách thức Mỹ: “Không cúi đầu” trước thuế 50% của ông Trump

Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal khẳng định Ấn Độ sẽ "không cúi đầu" trước mức thuế 50% của Mỹ, cam kết mở rộng thị trường mới và bảo vệ nông dân.

Ấn Độ sẽ không “cúi đầu” mà tập trung vào việc chinh phục các thị trường mới, Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal khẳng định trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Washington áp thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ.

Mức thuế 50% đánh vào nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ đã chính thức có hiệu lực trong tuần này, được coi là biện pháp trừng phạt nhằm vào việc New Delhi mua lượng lớn dầu mỏ từ Nga – một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ chính sách rộng rãi, làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại một sự kiện ngành xây dựng ở Delhi hôm 29/8, ông Goyal nhấn mạnh Ấn Độ “luôn sẵn sàng nếu bất kỳ quốc gia nào muốn ký kết hiệp định thương mại tự do với chúng tôi”. Tuy nhiên, ông khẳng định thêm: “Ấn Độ sẽ không bao giờ cúi đầu hay tỏ ra yếu đuối. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau tiến bước và mở rộng ra những thị trường mới”.

Đòn thuế quan mới nhất của ông Trump đã khiến quan hệ Mỹ - Ấn thêm căng thẳng. Trước đó, Delhi chỉ trích mức thuế này là “không công bằng, vô lý và thiếu cơ sở”.

Đàm phán thương mại giữa hai nước đã nhiều lần bế tắc, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và sữa. Washington muốn gia tăng khả năng tiếp cận thị trường, trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lại kiên quyết bảo vệ nông dân – một khối cử tri khổng lồ.

Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong năm 2024, với tổng giá trị hàng hóa lên tới 87,3 tỷ USD. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng mức thuế 50% chẳng khác nào một lệnh cấm vận thương mại và có khả năng gây tổn hại lớn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Nhiều nhà xuất khẩu dệt may, thủy sản và trang sức đã báo cáo tình trạng đơn hàng từ Mỹ bị hủy, mất thị phần vào tay các đối thủ trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cắt giảm việc làm trên diện rộng.

Ông Goyal cho biết chính phủ sẽ sớm đưa ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ mọi lĩnh vực và thúc đẩy xuất khẩu. “Tôi có thể tự tin nói rằng xuất khẩu của Ấn Độ năm nay sẽ vượt qua con số của giai đoạn 2024-2025”, ông khẳng định.