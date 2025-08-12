Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến mở lại đường bay trực tiếp sau 4 năm

Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến nối lại chuyến bay trực tiếp từ tháng 9, dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng sau vụ đụng độ Himalaya 2020.

Theo Bloomberg ngày 12/8, Ấn Độ và Trung Quốc đang chuẩn bị nối lại các chuyến bay chở khách trực tiếp ngay từ tháng sau, dự kiến công bố chính thức tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, Trung Quốc, vào ngày 31/8.

New Delhi đã yêu cầu các hãng hàng không như Air India và IndiGo sẵn sàng khởi động lại đường bay sang Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất. Trước khi bị đình chỉ vào năm 2020 do đại dịch Covid-19, các hãng hàng không hai nước từng vận hành nhiều chuyến bay trực tiếp giữa các thành phố lớn.

Việc khôi phục đường bay được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á đang ấm dần lên, sau vụ đụng độ chết người ở dãy Himalaya năm 2020 khiến quan hệ song phương rơi vào căng thẳng.

Quá trình bình thường hóa bắt đầu từ tháng 10/2024, khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga). Hai nhà lãnh đạo đã thông qua thỏa thuận rút quân khỏi các điểm nóng và cam kết khôi phục quan hệ.

Sau nhiều vòng đàm phán quân sự và ngoại giao, các đề xuất nới lỏng hạn chế thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã có tiến triển. Bắc Kinh từ lâu đã đề nghị nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa Trung Quốc đại lục và Ấn Độ.

Tháng trước, New Delhi đã bắt đầu cấp lại thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau 5 năm gián đoạn. Tháng 6 vừa qua, một nhóm người Ấn Độ lần đầu tiên kể từ năm 2020 đã sang Tây Tạng để thực hiện hành trình hành hương Kailash-Mansarovar – một trong những cuộc hành hương linh thiêng nhất của Ấn Độ giáo.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã nới lỏng hạn chế đối với việc xuất khẩu urê sang Ấn Độ – quốc gia nhập khẩu loại phân bón này nhiều nhất thế giới, theo một báo cáo khác của Bloomberg.

Sự hạ nhiệt trong quan hệ Ấn-Trung diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ gặp nhiều sóng gió, sau khi Tổng thống Donald Trump mạnh tay tăng thuế với hàng hóa Ấn Độ vì nước này nhập khẩu dầu từ Nga.

Vào tháng 7, các quan chức cấp cao từ Bắc Kinh, Moscow và New Delhi đã bày tỏ mong muốn khôi phục cơ chế hợp tác ba bên RIC (Nga-Ấn-Trung).