Đà Nẵng chi trả hơn 312 tỷ đồng quà tặng cho người dân ăn Tết Độc lập

Tổng kinh phí thành phố sẽ phân bổ là hơn 312 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ được chuyển về các địa phương để tổ chức chi trả quà tặng (mỗi người 100.000 đồng) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hoàn thành trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã để chi trả quà tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo quyết định, tổng kinh phí phân bổ là 312,29 tỷ đồng, trong đó 292,31 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 19,97 tỷ đồng từ kết dư ngân sách thành phố.

Trong danh sách phân bổ, phường Thanh Khê nhận nhiều nhất với hơn 20 tỷ đồng cho 201.240 người dân; phường Hải Châu hơn 13 tỷ đồng cho 131.427 người dân...

Tiểu cảnh được trang trí tại nút giao thông phía Tây cầu Rồng (Đà Nẵng) dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+).

Nguồn kinh phí này sẽ được UBND TP chuyển về các địa phương để tổ chức chi trả quà tặng (mỗi người 100.000 đồng) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và hoàn thành trong 2 ngày 31/8 và 1/9.

Trường hợp khách quan chưa nhận được, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt, người dân có thể lĩnh sau nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương nếu không sử dụng hết kinh phí phải hoàn trả ngân sách, ngược lại, nếu thiếu phải tạm ứng từ ngân sách cấp mình để kịp thời chi trả và quyết toán với Sở Tài chính.

Để đảm bảo danh sách người dân được nhận quà tặng, UBND TP giao Công an TP chỉ đạo công an các phường, xã bàn giao danh sách công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm căn cứ chi trả. Kho bạc Nhà nước khu vực XIII phối hợp, bảo đảm việc rút và chi kinh phí đúng tiến độ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người nhận 100.000 đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương bố trí nguồn kinh phí, bảo đảm cân đối ngân sách; giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng đáp ứng kịp thời, không bỏ sót, không trùng lắp; đồng thời UBND các tỉnh, thành phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tổ chức trao quà đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 2/9.