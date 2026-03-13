13 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa

13 học sinh vùng cao ở Đà Nẵng nhập viện do ngộ độc thực phẩm, nghi vì uống trà sữa mua tại một quán gần trường.

Chiều 13/3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết đã báo cáo kết quả ban đầu về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My, TP Đà Nẵng).

Theo đó, trưa 12/3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My tiếp nhận 13 học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và đau bụng, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra ban đầu, chiều 11/3, các học sinh này đã mua và uống trà sữa tại một quán gần trường.

Đến sáng 12/3, nhiều học sinh bắt đầu biểu hiện các triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để thăm khám và điều trị.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan y tế, các trường hợp trên có dấu hiệu nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng trà sữa mua bên ngoài trường học.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với nhà trường thống kê danh sách các học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc.

Lực lượng y tế cũng lấy mẫu thực phẩm gồm phần trà sữa còn lại của các bệnh nhân và mẫu trà sữa được quán chế biến trong ngày 11/3 để gửi đi xét nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã kiểm tra quán bán trà sữa có liên quan để làm rõ quy trình chế biến, nguồn nguyên liệu cũng như các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chiều 13/3, Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết hiện sức khỏe của các học sinh này đã ổn định và đã trở lại lớp học bình thường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.