Thời sự - Xã Hội

Người dân Đà Nẵng xuống phố chụp ảnh, chào mừng Tết Độc lập

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai
Trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập, khắp các đường phố Đà Nẵng được trang trí rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Nhiều người dân cùng gia đình, bạn bè chụp ảnh check-in chào Tết Độc lập với nụ cười hạnh phúc.

vt_da nang 26.png
Những ngày này, đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa đón chào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
vt_da nang 25.png
Các tuyến phố được trang trí pano, biểu ngữ và cờ Tổ quốc
vt_da nang 31.png
Đường 2/9 trong những ngày vui của đất nước
vt_da nang 28.png
Công viên bờ Tây cầu Rồng được trang trí chào mừng 80 Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
vt_da nang 6.png
Rất đông người dân và du khách đến ghi lại khoảng khắc đáng nhớ
vt_da nang 5.png
Trụ sở Thành uỷ Đà Nẵng được trang trí trang nghiêm
vt_da nang 4.png
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng trở thành điểm check-in của người dân
vt_da nang 7.png
Đường Nguyễn Văn Linh và cầu Rồng trong những ngày Tháng 9 ý nghĩa
vt_da nang 8.png
Các con hẻm nhỏ ở Đà Nẵng cũng rực rỡ cờ hoa
vt_da nang 11.png
Quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Học đón Tết Độc lập theo cách riêng của mình
vt_da nang 10.png
Hai bạn trẻ check-in không gian trang trí mừng Quốc khánh
vt_da nang 9.png
Lưu lại những kỷ niệm đẹp!
vt_da nang 23.png
Một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Linh
vt_da nang 18.png
Quán cà phê trên đường Bạch Đằng, nơi rất nhiều du khách Hàn Quốc lui tới.
vt_da nang 3.png
Các tuyến phố ở Đà Nẵng trong ngày lễ trọng đại của Đất nước
vt_da nang 29.png
Gia đình cùng đi mừng 80 năm Quốc khánh
vt_da nang 30.png
Dòng tiêu ngữ "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" dễ bắt gặp trên áo mọi người dịp Quốc khánh.
vt_da nang 22.png
Em bé tạo dáng chào Tổ quốc!
vt_da nang 2.png
Mỗi người thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách riêng của mình
vt_da nang 15.png
Điểm check-in tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng nhộn nhịp
vt_da nang 14.png
Lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân cùng ngày lễ trọng đại của Đất nước.
vt_da nang12.png
Tình yêu tổ quốc trong tim mọi người dân Việt Nam.
vt_da nang 27.png
Hòa bình mang lại hạnh phúc cho mọi gia đình Việt Nam
vt_da nang 16.png
Người dân tập trung 2 bên bờ xem các đội đua chuẩn bị cho Giải đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng diễn ra vào ngày 2/9
vt_da nang 17.png
Pha rượt đuổi gay cấn trên sông Hàn
vt_da nang 19.png
Trên bờ, hình ảnh Bác Hồ và ngày Quốc khánh năm 1945 được tái hiện
vt_da nang 20.png
vt_da nang 13.png
Các chị em cũng thể hiện tình yêu với Tổ quốc bên cờ đỏ sao vàng.

Loạt Các hoạt động, sự kiện văn hoá – nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Đà Nẵng

vt_da nang.png
Lãnh đạo TP Đà Nẵng khai trương không gian trưng bày ở Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội

Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật phong phú, từ chương trình nghệ thuật, lễ hội cộng đồng đến những sự kiện giàu bản sắc truyền thống sẽ diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng như: Chương trình Hoà nhạc Da Nang Concert: Đà Nẵng – Kết nối tương lai diễn ra ngày 2/9 tại Bảo tàng Đà Nẵng; Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà, diễn ra từ 31/8-1/9; Triển lãm mỹ thuật “Mỹ thuật trẻ – Đà Nẵng 2025; Áo dài Show, Charming Show diễn ra hằng ngày; Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9…

Tại các điểm tham quan như: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật và Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng sẽ mở cửa miễn phí trong ngày 2/9 dành cho toàn bộ du khách.

Các điểm du lịch khác tại Đà Nẵng cũng đồng loạt tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Sun World Ba Na Hills, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đảo Ký ức Hội An… sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá với các chính sách ưu đãi dành cho du khách.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn tổ chức các hoạt động gia tăng trải nghiệm cho du khách trong chương trình kích cầu “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” với việc ra mắt Hộ chiếu du lịch chỉ có tại Đà Nẵng nhằm đem lại trải nghiệm ẩm thực, du lịch đáng nhớ…

Đặc biệt, không gian hai bên bờ sông Hàn sẽ trở thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời đầy thú vị dành cho du khách. Cụ thể, Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn diễn ra sáng ngày 2/9; trình diễn hòa tấu nhạc cụ truyền thống; chiêm ngưỡng nét đẹp sân khấu dân gian của nghệ thuật tuồng; hòa mình vào không khí rộn ràng của hát Bài Chòi; âm nhạc đường phố; vũ hội đường phố; ngắm cầu Rồng phun lửa và phun nước…

Hoà chung với cả nước, TP Đà Nẵng cũng góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/8 – 5/9, với gian trưng bày những thành tựu kinh tế, văn hoá của Đà Nẵng.

Đà Nẵng Tết Độc lập 80 năm Quốc khánh.

