Người dân Đà Nẵng xuống phố chụp ảnh, chào mừng Tết Độc lập

Loạt Các hoạt động, sự kiện văn hoá – nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khai trương không gian trưng bày ở Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội

Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật phong phú, từ chương trình nghệ thuật, lễ hội cộng đồng đến những sự kiện giàu bản sắc truyền thống sẽ diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng như: Chương trình Hoà nhạc Da Nang Concert: Đà Nẵng – Kết nối tương lai diễn ra ngày 2/9 tại Bảo tàng Đà Nẵng; Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà, diễn ra từ 31/8-1/9; Triển lãm mỹ thuật “Mỹ thuật trẻ – Đà Nẵng 2025; Áo dài Show, Charming Show diễn ra hằng ngày; Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9…

Tại các điểm tham quan như: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật và Danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng sẽ mở cửa miễn phí trong ngày 2/9 dành cho toàn bộ du khách.

Các điểm du lịch khác tại Đà Nẵng cũng đồng loạt tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như: Sun World Ba Na Hills, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đảo Ký ức Hội An… sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá với các chính sách ưu đãi dành cho du khách.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn tổ chức các hoạt động gia tăng trải nghiệm cho du khách trong chương trình kích cầu “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” với việc ra mắt Hộ chiếu du lịch chỉ có tại Đà Nẵng nhằm đem lại trải nghiệm ẩm thực, du lịch đáng nhớ…

Đặc biệt, không gian hai bên bờ sông Hàn sẽ trở thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời đầy thú vị dành cho du khách. Cụ thể, Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn diễn ra sáng ngày 2/9; trình diễn hòa tấu nhạc cụ truyền thống; chiêm ngưỡng nét đẹp sân khấu dân gian của nghệ thuật tuồng; hòa mình vào không khí rộn ràng của hát Bài Chòi; âm nhạc đường phố; vũ hội đường phố; ngắm cầu Rồng phun lửa và phun nước…

Hoà chung với cả nước, TP Đà Nẵng cũng góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/8 – 5/9, với gian trưng bày những thành tựu kinh tế, văn hoá của Đà Nẵng.