Ông lớn vàng bạc lãi hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày

Trong năm 2025, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố tình hình kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 1.219 tỷ đồng, tăng gần 67% so với quý IV/2024.

Cả năm 2025, PNJ ghi nhận 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Công ty báo lãi sau thuế 2.829 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đây cũng là năm lãi kỷ lục của doanh nghiệp. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày PNJ lãi hơn 7,7 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trang sức bán lẻ tiếp tục giữ vai trò chủ lực (chiếm 69,6%), tăng 11% so với cùng kỳ dù sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025; Hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng (tập trung nâng cấp sang mô hình cửa hàng diện tích lớn, nâng cao trải nghiệm khách hàng); Chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi thị trường.

Doanh thu trang sức bán sỉ năm 2025 của PNJ chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ, chiếm 11% tổng doanh thu. Công ty cho biết tiếp tục duy trì mức độ tin tưởng cao từ khách hàng nhờ đảm bảo các quy định về hoá đơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng tăng, các khách hàng kênh sỉ không ưu tiên các sản phẩm trang sức có giá trị công chế tác cao, là sản phẩm mà PNJ chú trọng phát triển cho kênh sỉ.

Nguồn: PNJ.

Đối với mảng vàng 24K, doanh thu giảm gần 43% so với năm trước, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến hết năm 2025.

Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng đáng kể so với mức 17,6% của năm 2024. Sự cải thiện này đến từ việc dịch chuyển cơ cấu doanh thu theo hướng gia tăng tỷ trọng trang sức bán lẻ, đạt hơn 69%, cao hơn 11% so với năm trước.

Cùng với đó là hiệu quả thu hồi từ hoạt động xử lý hàng hóa mua lại được cải thiện trong bối cảnh giá vàng tăng và công ty kiểm soát chi phí chặt chẽ, đã góp phần nâng cao biên lợi nhuận chung.

Mới đây, PNJ đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo kế hoạch, công ty dự kiến phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Sau phát hành, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 3.413 tỷ đồng lên 5.119 tỷ đồng. Thời gian triển khai được lên kế hoạch trong quý I-II/2026.