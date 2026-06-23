Ông Kim Jong-un khẳng định vị thế hạt nhân là chìa khóa bảo đảm an ninh cho Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-n tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng lực lượng hạt nhân để đối phó môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và phát triển tàu chiến chiến lược.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố việc duy trì và phát huy vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là con đường duy nhất để Bình Nhưỡng ứng phó với môi trường an ninh quốc tế ngày càng khó lường và phức tạp.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/6, ông Kim đưa ra phát biểu trên tại hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra từ ngày thứ Bảy tuần trước và kết thúc hôm đầu tuần này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng thế giới hiện đang chứng kiến những diễn biến "không thể tưởng tượng nổi và gây kinh ngạc", xuất phát từ điều mà ông gọi là tham vọng mang tính "bá quyền" của các cường quốc.

Ông Kim cáo buộc Mỹ là bên góp phần làm gia tăng tình trạng đổ máu tại châu Âu và Trung Đông, đồng thời khiến các cuộc đối đầu trên toàn cầu ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Trong bài phát biểu, ông Kim cũng chỉ trích Washington và Seoul vì liên tục nâng cấp năng lực răn đe hạt nhân chung, động thái mà Bình Nhưỡng cho rằng đang đẩy tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tới mức nguy hiểm hơn.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, mục đích duy nhất của việc tăng cường phối hợp hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc là chuẩn bị cho khả năng tấn công Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh rằng việc tiếp tục mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân, đồng thời thực thi đầy đủ vị thế của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, là phương án đúng đắn nhất để đối phó với môi trường quân sự và chính trị quốc tế đang thay đổi theo hướng khó dự đoán.

Mặc dù vậy, KCNA không nêu cụ thể Bình Nhưỡng sẽ triển khai những biện pháp mới nào đối với kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Bên cạnh việc tái khẳng định vai trò của năng lực răn đe hạt nhân, ông Kim còn yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang thông thường.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo tăng tốc chương trình phát triển vũ khí thông thường tiên tiến, đồng thời thúc đẩy quá trình đóng mới tàu tuần dương tên lửa chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi trong những năm gần đây, bao gồm việc phát triển các loại tên lửa đạn đạo mới, tàu ngầm chiến lược và các nền tảng mang vũ khí tầm xa.

Triều Tiên từ lâu đã bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Mỹ được áp đặt trong giai đoạn 2006-2017 nhằm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Các hoạt động mở rộng năng lực quân sự của Bình Nhưỡng liên tục làm gia tăng lo ngại đối với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Triều Tiên hiện đã chính thức tuyên bố là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí nguyên tử của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lập trường này được Bình Nhưỡng duy trì bất chấp nhiều năm nỗ lực ngoại giao từ Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc nhằm đưa nước này quay trở lại tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo Reuters, KCNA