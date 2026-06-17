Ảnh vệ tinh hé lộ điều bất ngờ: Myanmar âm thầm tự đóng tàu ngầm đầu tiên

Ảnh vệ tinh mới cho thấy Myanmar đang chế tạo tàu ngầm nội địa đầu tiên, được cho là dựa trên thiết kế lớp Sang-O của Triều Tiên. Dự án có thể đánh dấu bước tiến lớn của hải quân Myanmar.

Những hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Myanmar đang xây dựng chiếc tàu ngầm đầu tiên do nước này tự chế tạo trong nước. Con tàu được ước tính dài khoảng 40 m và có thiết kế rất giống lớp tàu ngầm Sang-O nổi tiếng của Triều Tiên, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ hỗ trợ công nghệ từ Bình Nhưỡng.

Trong nhiều thập kỷ qua, Myanmar đã nhiều lần mua sắm vũ khí từ Triều Tiên. Hai quốc gia duy trì mối quan hệ hợp tác quốc phòng tương đối chặt chẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ quân sự và sản xuất vũ khí.

Triều Tiên từ những năm 1980 đã xuất khẩu tàu ngầm tấn công cho Iran, đồng thời cung cấp nhiều công nghệ liên quan cho các đối tác nước ngoài. Ngành công nghiệp tàu ngầm của nước này từng khởi đầu bằng việc lắp ráp các tàu ngầm lớp Romeo có nguồn gốc Liên Xô, trước khi phát triển những thiết kế nội địa tiên tiến hơn. Hiện nay, lớp Sang-O vẫn là một trong những dòng tàu ngầm chủ lực của hải quân Triều Tiên.

Tàu ngầm tấn công lớp Sang O của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Các tàu ngầm lớp Sang-O được tối ưu hóa cho hoạt động tại vùng biển ven bờ, khu vực có mật độ tàu thuyền cao và điều kiện tác chiến phức tạp. Trong môi trường như vậy, những tàu ngầm cỡ nhỏ có thể gây ra chi phí tác chiến và bảo vệ lực lượng rất lớn cho các hạm đội hải quân hiện đại.

Thực tế cho thấy tàu ngầm diesel-điện cỡ nhỏ từng đạt những kết quả ấn tượng trong các cuộc diễn tập mô phỏng, bao gồm cả việc đánh chìm giả định tàu sân bay hoặc tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hải quân Mỹ. Chính vì vậy, chúng được đánh giá là một trong những phương tiện tác chiến phi đối xứng có hiệu quả cao nhưng chi phí đầu tư thấp.

Khi hoạt động tại các tuyến hàng hải hẹp hoặc vùng biển ven bờ, những tàu ngầm này có thể triển khai thủy lôi, phóng nhiều loại ngư lôi khác nhau và đe dọa đáng kể đến hoạt động của đối phương.

Một khả năng khác cũng đang được giới quan sát quân sự chú ý là chiếc tàu ngầm Myanmar đang chế tạo có thể được tích hợp các ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình. Đây là năng lực mà các thiết kế tàu ngầm mới của Triều Tiên bắt đầu được trang bị trong những năm gần đây.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Ngành công nghiệp tàu ngầm Triều Tiên đã có những bước tiến đáng kể trong hơn một thập kỷ qua. Bình Nhưỡng hiện được cho là đã hoàn thiện phần thân của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên và đặt mục tiêu đưa loại phương tiện này vào biên chế vào khoảng năm 2030.

Lớp Sang-O được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ phòng thủ ven biển, tác chiến đặc nhiệm cho tới các hoạt động bí mật đưa lực lượng đột nhập vào lãnh thổ đối phương. Dòng tàu này được cho là bắt đầu phục vụ trong hải quân Triều Tiên từ những năm 1980.

Khi lặn, tàu có lượng giãn nước khoảng 370 tấn, nhỏ hơn đáng kể so với phần lớn tàu ngầm tấn công thông thường trên thế giới. Kích thước gọn nhẹ cho phép nó hoạt động hiệu quả trong các vùng nước nông, tiếp cận bờ biển một cách kín đáo và triển khai lực lượng đặc nhiệm phía sau phòng tuyến đối phương.

Nếu được hoàn thiện, tàu ngầm mới của Myanmar có thể trở thành sự bổ sung đáng chú ý cho năng lực dưới mặt nước của nước này, vốn hiện đã sở hữu các tàu ngầm tấn công Type 035 do Trung Quốc phát triển. Sự kết hợp giữa các tàu ngầm Type 035 và thiết kế mới mang ảnh hưởng từ Sang-O có thể giúp Hải quân Myanmar mở rộng đáng kể khả năng tác chiến tại các vùng biển ven bờ và khu vực hàng hải chiến lược trong khu vực.

Theo MW