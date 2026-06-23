Ông Trump thúc đẩy chế tạo máy tính lượng tử trước năm 2028

Tổng thống Donald Trump ký loạt sắc lệnh thúc đẩy phát triển máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử, đồng thời tăng cường bảo vệ an ninh mạng trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký loạt sắc lệnh hành pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển máy tính lượng tử thế hệ mới phục vụ nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống chính phủ trước những mối đe dọa an ninh mạng do chính công nghệ này tạo ra.

Động thái mới được xem là bước đi quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc đối với công nghệ lượng tử - lĩnh vực được nhiều chuyên gia nhận định có thể tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng đối với khoa học, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng toàn cầu.

"Chúng tôi tin rằng điều này có thể đạt được vào năm 2028", ông Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, cho biết khi đề cập đến mục tiêu phát triển một máy tính lượng tử mạnh mẽ của Mỹ.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới. Một trong số đó tập trung vào việc bảo vệ các hệ thống máy tính của chính phủ trước nguy cơ bị tấn công bởi các máy tính lượng tử trong tương lai.

Sắc lệnh đặt mục tiêu chuyển đổi các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của chính phủ Mỹ sang các phương pháp mã hóa hậu lượng tử (post-quantum cryptography) vào giai đoạn 2030-2031.

Công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện an ninh mạng

Máy tính lượng tử hoạt động dựa trên các nguyên lý của cơ học lượng tử, cho phép xử lý thông tin theo cách hoàn toàn khác với máy tính truyền thống.

Nhờ đó, chúng có khả năng giải quyết một số bài toán phức tạp nhanh hơn rất nhiều so với các siêu máy tính hiện đại nhất hiện nay.

Tuy nhiên, chính năng lực vượt trội này cũng làm dấy lên những lo ngại lớn về an ninh mạng.

Các chuyên gia cảnh báo máy tính lượng tử trong tương lai có thể phá vỡ nhiều phương thức mã hóa đang được sử dụng rộng rãi để bảo vệ dữ liệu, giao dịch tài chính và các hệ thống hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới.

Nếu điều đó xảy ra, những hàng rào bảo mật vốn được xem là an toàn hiện nay có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Những sắc lệnh mới của ông Trump cho thấy Washington đang đặt ưu tiên rất cao vào việc duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong cuộc đua lượng tử.

Giới phân tích cho rằng quốc gia nào giành ưu thế trong lĩnh vực này có thể tạo ra bước nhảy vọt trong nhiều ngành chiến lược, từ trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu đến hóa học và quốc phòng.

Lầu Năm Góc được yêu cầu triển khai cảm biến lượng tử từ năm 2028

Ngoài máy tính lượng tử, sắc lệnh của Tổng thống Trump còn yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ triển khai các hệ thống cảm biến lượng tử trước năm 2028.

Đây được xem là một trong những ứng dụng gần thực tế nhất của công nghệ lượng tử.

Các cảm biến lượng tử có thể hỗ trợ máy bay xác định vị trí và điều hướng trong môi trường tác chiến khi tín hiệu GPS bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa.

Khi được tích hợp trên vệ tinh, công nghệ này còn có khả năng phát hiện các hoạt động ngầm dưới lòng đất từ quỹ đạo, bao gồm việc xây dựng đường hầm quân sự hoặc các hầm chứa tên lửa.

Ông Matthew Kinsella, Giám đốc điều hành công ty công nghệ lượng tử Infleqtion, người tham dự lễ ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục, cho rằng các ứng dụng cảm biến lượng tử có thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với máy tính lượng tử hoàn chỉnh.

"Cảm biến lượng tử mang lại rất nhiều ứng dụng thú vị trước khi máy tính lượng tử đạt tới độ trưởng thành. Những mốc thời gian như vậy hoàn toàn có thể thực hiện được", ông nói.

Mỹ tăng tốc đầu tư cho ngành lượng tử

Các sắc lệnh mới được ban hành chỉ vài tuần sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD thông qua hình thức nắm giữ cổ phần tại 9 công ty phát triển công nghệ lượng tử.

Danh sách này bao gồm cả một liên doanh mới của IBM, cho thấy Washington đang đẩy mạnh hỗ trợ tài chính đối với ngành công nghiệp được xem là nền tảng cho thế hệ công nghệ tiếp theo.

Một nội dung quan trọng khác trong gói chính sách mới là tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn chuỗi cung ứng.

Theo ông Kratsios, đây là biện pháp cần thiết trong bối cảnh các đối thủ chiến lược và những quốc gia cạnh tranh đang tìm cách làm suy yếu lợi ích kinh tế cũng như an ninh quốc gia của Mỹ.

Ngoài ra, các cơ quan liên bang cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai các mạng lưới và cảm biến ứng dụng công nghệ lượng tử trong vòng 5 năm tới.

Giới quan sát nhận định loạt quyết định mới của ông Trump cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ lượng tử giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn, khi cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều coi đây là một trong những công nghệ chiến lược có khả năng định hình cán cân sức mạnh trong nhiều thập kỷ tới.

Theo Reuters