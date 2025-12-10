Triều Tiên thu hút du khách Trung Quốc bằng khu nghỉ dưỡng biển trong bộ lịch năm 2026

Khu nghỉ dưỡng biển Wonsan và Giải Marathon Bình Nhưỡng là hai điểm nhấn trong kế hoạch thu hút du khách Trung Quốc của Triều Tiên trong giai đoạn hậu đại dịch.

Một cuốn lịch năm 2026 do nhà xuất bản Triều Tiên phát hành dành cho du khách Trung Quốc – bản sao mà tờ Kyodo News thu thập được hôm 10/12 – đã giới thiệu một khu nghỉ dưỡng biển mới ở bờ đông nước này.

Khu du lịch Wonsan Kalma với khách sạn và các tiện ích giải trí đã được đưa vào vận hành trong mùa hè năm nay, trong đó Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 7 đã tới đây để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước khi Triều Tiên đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 do đại dịch Covid-19, rất nhiều du khách Trung Quốc đã đến thăm quốc gia láng giềng này.

Hình ảnh một khu nghỉ dưỡng bãi biển thuộc khu du lịch ven biển phía đông Wonsan-Kalma vào ngày 1/7. Ảnh: KCNA.

Các tour du lịch tới Triều Tiên qua Trung Quốc được nối lại vào cuối tháng 2 năm nay nhưng nhanh chóng bị tạm ngừng, theo chia sẻ của một số công ty du lịch vào tháng 3. Giờ đây, sự chú ý đang hướng vào thời điểm hoạt động du lịch sẽ được mở lại.

Trong khi đó, công ty Koryo Tours có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết trên trang web chính thức rằng Giải Marathon Quốc tế Bình Nhưỡng sẽ được tổ chức vào ngày 5/4/2026, và các tour dành cho vận động viên nghiệp dư đã kín chỗ.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin rằng những người mang hộ chiếu Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia và Nhật Bản sẽ không được tham gia cuộc thi marathon này.

Vào tháng 4, thủ đô Bình Nhưỡng đã tổ chức giải marathon quốc tế đầu tiên trong khoảng 6 năm sau thời gian gián đoạn vì đại dịch toàn cầu. Các vận động viên từ khoảng 45 quốc gia đã đăng ký tham gia.

Vận động viên đến từ các nước như Anh, Đức, Canada, Trung Quốc và Iran đã ghi danh dự thi cuộc đua, vốn mang đến cho các vận động viên quốc tế cơ hội hiếm hoi để ngắm nhìn thủ đô Bình Nhưỡng. Nhiều người dân Bình Nhưỡng đã đứng dọc các tuyến phố và tại Sân vận động Kim Nhật Thành để cổ vũ cho họ.

Theo SCMP