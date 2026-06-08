Viện Hàn lâm Du hành Vũ trụ Quốc tế ra quy định mới: Không tự ý trả lời người ngoài hành tinh

IAA cập nhật hướng dẫn phản ứng khi phát hiện tín hiệu từ người ngoài hành tinh, nhấn mạnh không tự ý phản hồi trước khi có sự đồng thuận toàn cầu.

Viện Hàn lâm du hành vũ trụ quốc tế (International Academy of Astronautics, IAA) vừa công bố phiên bản cập nhật của bộ hướng dẫn ứng phó khi phát hiện tín hiệu từ nền văn minh ngoài Trái Đất. Trong số 8 nguyên tắc mới, quy định gây chú ý nhất là khuyến cáo các nhà khoa học không được tự ý gửi phản hồi tới người ngoài hành tinh khi nhận được tín hiệu từ họ.

Theo tờ New York Post ngày 6/6, bộ hướng dẫn này được IAA phối hợp với Viện Tìm kiếm Trí tuệ ngoài Trái Đất (SETI Institute) xây dựng trong giai đoạn 2022-2025 và chính thức công bố sau đợt cập nhật mới nhất vào tháng 6 năm nay.

Theo quy định mới, nếu phát hiện một tín hiệu nghi có nguồn gốc từ nền văn minh ngoài Trái Đất, các nhà nghiên cứu phải tiến hành quy trình xác minh nghiêm ngặt. Tín hiệu cần được quan sát lặp lại bằng nhiều thiết bị khác nhau, đối chiếu với kết quả từ các nhóm nghiên cứu độc lập và trải qua nhiều bước kiểm chứng chéo nhằm bảo đảm tính chính xác ở mức cao nhất.

Trong trường hợp tín hiệu được xác nhận là đến từ một nền văn minh thông minh ngoài Trái Đất, nhóm nghiên cứu phải nhanh chóng thông báo cho công chúng toàn cầu, cộng đồng khoa học quốc tế và Liên Hợp Quốc. Dù kết quả cuối cùng có thực sự liên quan đến người ngoài hành tinh hay không, mọi thông tin công bố đều phải bảo đảm tính kịp thời, chính xác và minh bạch.

Đáng chú ý, tài liệu nhấn mạnh rằng các nhà khoa học không được tự ý phản hồi bất kỳ thông điệp nào từ người ngoài hành tinh trước khi cộng đồng quốc tế đạt được sự đồng thuận. Văn bản nêu rõ: “Không nên gửi bất kỳ phản hồi nào trước khi các cuộc tham vấn liên quan được hoàn tất”.

Ảnh chụp một vật thể nghi là đến từ ngoài Trái đất chụp năm 2023 trong tài liệu do Bộ Chiến tranh Mỹ mới công bố. Ảnh: New York Post.

IAA cho rằng quá trình tham vấn này nên được tiến hành dưới sự điều phối của Liên Hợp Quốc hoặc một tổ chức quốc tế có tính đại diện rộng rãi. Các cơ chế trao đổi cụ thể có thể được xây dựng thông qua các hiệp định, tuyên bố hoặc thỏa thuận riêng biệt nhằm bảo đảm cách tiếp cận có trách nhiệm đối với một sự kiện có ý nghĩa toàn cầu.

Nói cách khác, nếu nhân loại thực sự nhận được thông điệp từ một nền văn minh ngoài Trái Đất, quyết định phản hồi sẽ không thuộc về bất kỳ quốc gia, tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào.

Bộ hướng dẫn của IAA cũng yêu cầu các nhóm nghiên cứu phải bảo vệ ngay lập tức dữ liệu gốc khi phát hiện tín hiệu bất thường, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị can thiệp, sửa đổi hoặc phá hoại. Đồng thời, các quốc gia cần xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế để lưu trữ các bản sao dữ liệu tại nhiều kho lưu trữ an toàn trên thế giới.

Ngoài ra, tài liệu còn cảnh báo rằng những nhà khoa học tham gia phát hiện tín hiệu từ nền văn minh ngoài Trái Đất có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Vì vậy, các tổ chức nghiên cứu cần có biện pháp bảo vệ họ trước các hành vi quấy rối trên mạng, đe dọa an toàn cá nhân hoặc những hình thức trả đũa trong nghề nghiệp.

IAA cũng lưu ý mạng xã hội có thể trở thành môi trường phát tán tin đồn và thông tin sai lệch liên quan đến người ngoài hành tinh. Do đó, các tổ chức khoa học cần chủ động công bố thông tin chính thống ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn tin giả lan rộng và tránh gây hoang mang trong dư luận.

IAA được thành lập năm 1960 theo sáng kiến của nhà vật lý người Thụy Điển nổi tiếng Theodore von Kármán trụ sở tại Paris, là một tổ chức khoa học phi chính phủ quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, thiên văn học, thám hiểm không gian và các ngành liên quan.

Theo Sohu, NewyorkPost