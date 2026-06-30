Nông dân "trồng" hơn 170 camera phủ kín đồi để đòi thêm tiền bồi thường

Một nông dân ở Trung Quốc lắp hơn 170 camera giám sát trên sườn đồi nhằm tăng mức bồi thường khi thu hồi đất làm cao tốc. Chính quyền sau đó đưa ra quyết định gây chú ý.

Một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng nước này bàn tán khi lắp đặt hơn 170 camera giám sát phủ kín một sườn đồi với hy vọng được nhận khoản bồi thường lớn hơn trong dự án thu hồi đất xây dựng đường cao tốc.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt cột gắn camera được dựng san sát trên sườn đồi tại huyện Ba Đông, tỉnh Hồ Bắc, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao một khu vườn cây ăn quả bình thường lại cần hệ thống giám sát dày đặc đến như vậy.

Đến hôm 26/6 vừa qua, chính quyền thôn địa phương đã lên tiếng giải thích rằng chủ khu vườn lắp đặt số lượng lớn camera nhằm tăng mức bồi thường trong chương trình thu hồi đất bắt buộc để phục vụ dự án xây dựng tuyến cao tốc mới.

Theo quy định về thu hồi đất tại Trung Quốc, người dân được bồi thường đối với toàn bộ tài sản hợp pháp hiện có trên khu đất, bao gồm cây ăn quả, nhà tạm, hàng rào, hệ thống camera giám sát và nhiều hạng mục khác.

Tuy nhiên, do quá trình triển khai các dự án hạ tầng thường kéo dài nhiều năm, không ít người dân đã tìm cách xây thêm công trình hoặc trồng thêm cây cối sau khi biết khu vực sẽ được giải tỏa, với mục đích nâng giá trị tài sản để nhận mức bồi thường cao hơn.

Trong trường hợp này, chính quyền địa phương cho biết người nông dân đã lắp đặt toàn bộ số camera khoảng 12 tháng sau thời điểm khu vực chính thức bị cấm xây dựng, cải tạo hoặc bổ sung tài sản mới. Vì vậy, toàn bộ số camera này sẽ không được tính vào giá trị bồi thường.

Vụ việc cũng phần nào phản ánh mức độ phổ biến của camera giám sát tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Runto Technology, doanh số camera giám sát tiêu dùng tại Trung Quốc đã vượt mốc 53 triệu thiết bị trong năm 2024.

Đơn vị này ước tính cứ 100 hộ gia đình tại khu vực thành thị thì có khoảng 39,8 camera, trong khi tỷ lệ tại nông thôn đạt 26,6 camera trên mỗi 100 hộ.

Nếu ở khu vực nông thôn, camera chủ yếu được sử dụng để bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh, thì tại các đô thị, người tiêu dùng ngày càng chuyển sang những dòng sản phẩm thông minh với nhiều tính năng hơn.

Ông Lưu Sáng (Liu Chuang), chuyên gia nghiên cứu của Runto Technology, cho biết tại một hội nghị ngành ở Bắc Kinh năm ngoái rằng chức năng của camera gia đình hiện đã vượt xa mục đích giám sát an ninh truyền thống.

Theo ông, các thiết bị này ngày càng được sử dụng trong chăm sóc người cao tuổi, theo dõi trẻ nhỏ, tương tác với thú cưng cũng như trở thành một phần của hệ sinh thái nhà thông minh.

Ông nhận định sự phát triển không chỉ nằm ở bản thân thiết bị mà còn ở khả năng kết nối với khóa cửa thông minh, hệ thống báo động và nhiều thiết bị IoT khác, tạo thành một mạng lưới an ninh gia đình ngày càng hoàn chỉnh.

Theo SCMP