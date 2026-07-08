Chiến lược nào cho Đà Nẵng trong thập niên mới?

Các chuyên gia quốc tế và trong nước cho rằng Đà Nẵng cần đặt con người làm trung tâm, xây dựng AI riêng và thể chế mạnh mẽ.

Chiều 8/7, tại phiên đối thoại “Từ tầm nhìn đến hành động: Những lựa chọn chiến lược cho Đà Nẵng trong thập niên mới”, các chuyên gia tham gia Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (DBFTW 2026) đã đưa ra những góc nhìn nhằm định hình một Đà Nẵng mới trong 10 năm tiếp theo.

Đặt con người ở vị trí trung tâm

Mở đầu phiên đối thoại, TS Lindsey DeWitt Prat, Giám đốc nghiên cứu Bold Insight, đưa ra 4 vấn đề then chốt cho Đà Nẵng gồm: thị trường tự do, phát triển có kiểm soát, minh bạch và đặc biệt là đặt con người ở vị trí trung tâm.

“Chúng ta cần đánh giá đâu là vấn đề quan trọng của Đà Nẵng và so sánh với thực tiễn trên thế giới. Những gì tạo ra giá trị cho Đà Nẵng?... và chúng ta cần thành thật với những thất bại, lắng nghe những ý kiến phản ánh hay những đề xướng dành cho Đà Nẵng”, TS Lindsey DeWitt Prat nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về sự phát triển của cây tre, TS Lindsey cho rằng Đà Nẵng cần tính toán tất cả các vấn đề khác nhau để giải quyết các vấn đề về phát triển trong tương lai và cần đặt con người ở vị trí trung tâm.

“Bất cứ nền tảng phát triển nào cũng bắt đầu từ con người. Chính vì vậy, Đà Nẵng nên bắt đầu từ chính con người, đặt con người ở vị trí trung tâm trước khi thiết kế và triển khai chính sách… từ đó tạo ra những khác biệt cho Đà Nẵng”, TS Lindsey DeWitt Prat nói.

TS Lindsey DeWitt Prat, Giám đốc nghiên cứu Bold Insight. Ảnh XM.

Còn TS Alfred Taudes, Giáo sư WU Vienne, gợi mở Đà Nẵng vừa muốn trở thành trung tâm công nghệ, vừa là trung tâm tài chính lớn thì Đà Nẵng cần sự liền mạch giữa 2 lĩnh vực và định hướng rõ ràng trong cách thức thực hiện.

“Đà Nẵng cần giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền điện tử và tài sản mã hoá, cần phải kết nối trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và đây là thời điểm tốt để cộng hưởng hai lĩnh vực”, TS Alfred Taudes lạc quan.

Đưa ra lời khuyên cho Đà Nẵng, TS Alfred Taudes cho rằng: “Đà Nẵng có thể cần đầu tư về chiều sâu cho hạ tầng, song song đó cần lắng nghe các nhà đầu tư, lắng nghe thị trường để tránh những thất bại. Bên cạnh đó, cần đầu tư vào vào giáo dục, đầu tư vào con người, làm sao để người dân thấy hạnh phúc khi được sống và làm việc ở đây, và từ đó mở rộng ra và tạo dựng hệ sinh thái cho Đà Nẵng”.

Xây dựng AI riêng và thể chế có năng lực

TS Urs Lustenberger, Chủ tịch SwissCham Asia, nhận định Đà Nẵng cần sự điều tiết của Nhà nước trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn tự do. Ông cho rằng Đà Nẵng có cơ hội lớn khi sử dụng công nghệ và AI. Đồng thời gợi mở Đà Nẵng nên xây dựng AI riêng của mình, dành cho công dân mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị độc quyền nào. Có thể xây dựng trung tâm máy tính đủ lớn để tạo doanh thu từ chính AI của mình.

Khá thẳng thắn khi nói về Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, TS Urs Lustenberger cho rằng Trung tâm Tài chính cần thể hiện vai trò của mình trong chiến lược sắp tới, trong đó, cần có những cơ chế riêng và các quy định để bảo vệ dành cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên vị chuyên gia này lại cho rằng Đà Nẵng, Việt Nam đang có cơ hội lớn khi sử dụng công nghệ, AI để phát triển. “Tôi thấy cơ hội lớn cho Đà Nẵng. Trong đó, Việt Nam hay Đà Nẵng cần có AI riêng của mình, dành cho công dân mình mà không nên phụ thuộc vào một đơn vị độc quyền nào. Đà Nẵng cũng có thể xây dựng một trung tâm máy tính đủ lớn, AI của riêng mình và tạo ra doanh thu từ chính AI của mình”, TS Urs Lustenberger phân tích.

TS Urs Lustenberger, Chủ tịch SwissCham Asia. Ảnh XM.

Trong phiên thảo luận này, GS Paul Romer - nhà kinh tế học Mỹ đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2018, cựu Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới, chia sẻ quan điểm về sứ mệnh cho Đà Nẵng và đâu là con đường của Đà Nẵng trong tương lai.

Đồng quan điểm với TS Urs Lustenberger, GS Paul Romer cho rằng để phát triển, Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung cần ứng dụng khoa học công nghệ; trong đó, xây dựng AI cho riêng mình.

“Ở đó mọi người dân đều có thể được thụ hưởng lợi ích từ công nghệ mà không phải phụ thuộc vào bất cứ một công ty nào hay quốc gia nào trên thế giới”, GS Paul Romer chia sẻ.

Tại phiên đối thoại “Từ tầm nhìn đến hành động: Những lựa chọn chiến lược cho Đà Nẵng trong thập niên mới”, các chuyên gia đưa ra những hướng đi cho Đà Nẵng trong tương lai. Ảnh XM

Đưa ra khuyến cáo dành cho Đà Nẵng, GS Paul Romer nói: “Lời khuyên của tôi đối với Việt Nam, hay điều gì làm tốt nhất cho Việt Nam đó là tăng GDP, tối ưu hoá nguồn vốn, tạo việc làm, môi trường sống, đô thị hoá, nâng giá trị cho con người là cách để phát triển trong tương lai. Điều này cũng có thể áp dụng cho Đà Nẵng và tôi hy vọng sẽ nhìn thấy Đà Nẵng sẽ trở thành một Seoul của châu Á, hay là Thượng Hải trong tương lai”.

Kết thúc phiên đối thoại, các chuyên gia thống nhất rằng Đà Nẵng cần xây dựng thể chế mạnh mẽ, minh bạch, đặt con người làm trung tâm, đầu tư mạnh vào giáo dục và công nghệ để thực hiện thành công mô hình tăng trưởng mới trong thập niên tới.