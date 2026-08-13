Hé lộ số tiền gia đình ông Đào Hữu Huyền nộp khắc phục hậu quả

Lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho biết việc nộp tiền là hành động tự nguyện của ông Đào Hữu Huyền nhằm chủ động khắc phục hậu quả dựa trên quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) diễn ra sáng 13/8, cổ đông yêu cầu ban lãnh đạo công ty cập nhật thông tin về lãnh đạo, dự án đã và đang triển khai.

Gia đình ông Đào Hữu Huyền đã nộp tiền khắc phục hậu quả

Ông Phạm Duy Tùng - thành viên HĐQT khẳng định đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng chỉ khởi tố các cá nhân sai phạm, không khởi tố pháp nhân. Hiện tại, gia đình ông Đào Hữu Huyền đã nộp khắc phục hậu quả vụ án số tiền 331 tỷ đồng.

"Việc nộp tiền là hành động tự nguyện của cá nhân cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền để chủ động khắc phục hậu quả dựa trên quá trình làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng. Con số này không phải là con số thiệt hại cuối cùng của vụ án", ông Tùng cho biết.

Hiện tại, HĐQT và ban tổng giám đốc công ty vẫn tiếp tục phối hợp cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Theo thông tin công bố, hồi tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Hoá chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và cựu Phó chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) cùng 12 bị can với cáo buộc để xảy ra hàng loạt vi phạm, từ khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường đến trốn thuế.

Dự án Nghi Sơn chậm tiến độ do đâu?

Thông tin thêm về dự án Nghi Sơn, ông Tùng thừa nhận dự án đang chậm tiến độ, song điều này hoàn toàn nằm ngoài chủ quan của doanh nghiệp.

“Thời gian vừa qua, phía Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là những sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao, ví dụ như các sản phẩm đặc thù titan chẳng hạn”, ông Tùng thông tin.

Riêng quá trình thông quan, quá trình xin phép để nhập khẩu những trang thiết bị đấy đã tốn Hoá chất Đức Giang quá nhiều thời gian và hiện nay tiến độ chậm khoảng 5 tháng so với kế hoạch ban đầu của HĐQT.

“Thông báo với cổ đông là toàn bộ công tác xây dựng cơ bản của dự án Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đã hoàn thành. Chúng tôi chỉ còn một hạng mục duy nhất sẽ làm sau cùng, đấy là hệ thống đường. Còn toàn bộ hệ thống nước mặt, nước và các hệ thống khác của Nghi Sơn đã hoàn thành”, lãnh đạo Hoá chất Đức Giang giải trình với cổ đông.

Ông Phạm Duy Tùng trả lời chất vấn của cổ đông. Ảnh: Hoàng Dung.

Cập nhật thông tin về tình hình pháp lý đối với các nhà máy, ông Tùng cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc vừa qua, công ty đã lập tức tổ chức rà soát lại toàn bộ hệ thống các nhà máy. Mục tiêu cao nhất của đợt tổng kiểm tra này là nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Trong thời gian qua, Hoá chất Đức Giang nhận được sự giúp đỡ rất tận tình từ cơ quan chức năng nơi nhà máy trú đóng. Quan điểm xuyên suốt của cả chính quyền địa phương lẫn tập đoàn là nỗ lực duy trì sản xuất để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách địa phương và duy trì công ăn việc làm.

Trích lập dự phòng 100 tỷ đồng để xử lý môi trường

Đối với các sự cố về môi trường trong thời gian qua, lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cho biết đã ý thức sâu sắc trách nhiệm đối với những sự kiện vừa qua. Doanh nghiệp đang triển khai các biện pháp thắt chặt quản trị và tăng cường giám sát từ ban kiểm soát để tránh lặp lại tình trạng này trong tương lai.

“Về vấn đề môi trường, hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa nhận được kết luận chính thức về các sai phạm cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là vấn đề quan trọng nên công ty đã chủ động trích lập dự phòng 100 tỷ đồng để xử lý môi trường”, ông Tùng thông tin.

Theo lãnh đạo Hoá chất Đức Giang, chiến lược của công ty là biến chất thải thành sản phẩm. Về xử lý chất thải rắn, các nguồn như xỉ phốt pho hiện không còn lưu bãi mà được tiêu thụ hiệu quả.

Nhiều cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Hoá chất Đức Giang. Ảnh: Hoàng Dung.

Về chiến lược nguồn nguyên liệu và sản phẩm mới, lãnh đạo cho biết trước tình trạng nguồn quặng trong nước ngày càng khan hiếm, công ty đã nghiên cứu nhập khẩu quặng từ Ai Cập, Kazakhstan, Morocco để đảm bảo chiến lược dài hạn. Trong ngắn hạn, nguồn nguyên liệu đã được đảm bảo đến hết quý I năm sau.

Đối với pin và năng lượng, dù ngành ắc quy truyền thống suy giảm nhưng mảng pin nhiên liệu và hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời đang tăng trưởng mạnh. Hoá chất Đức Giang đang tập trung nghiên cứu mảng này dù phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào Việt Nam.