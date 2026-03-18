Năm 2026, OCB ưu tiên các mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, bền vững

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.022 tăng 25,4% so với năm 2024, giữ nhịp tăng trưởng tốt, hàng loạt nền tảng từ công nghệ đến nhân sự đều được đầu tư mạnh mẽ.

Năm 2026, kế hoạch trọng tâm của ngân hàng tiếp tục theo hướng đẩy mạnh hiệu quả thông qua việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hóa vận hành và tăng cường quản trị rủi ro để tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo, tổng tài sản đạt 322.949 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2024 tại thời điểm 31/12/2025 và đạt 102% so với kế hoạch. Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỷ đồng tăng 14,8% so với cuối năm trước, hoàn thành 101% kế hoạch. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng gần 11% so với năm 2024.

So với năm 2024, tổng thu thuần của OCB đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 15,1%. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 9.249 tỷ đồng tăng 7,5% nhờ vào quy mô tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, thu thuần ngoài lãi có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tăng 60,1%, đạt 2.341 tỷ đồng nhờ vào việc triển khai hiệu quả các giải pháp thu hồi và xử lý nợ. Thu thuần từ dịch vụ đạt 1.011 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Có thể nói, năm 2025 được đánh giá là một năm với nhiều điểm sáng trong hoạt động của OCB khi các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tốt dù điều kiện thị trường chung còn nhiều biến động, hệ thống công nghệ vận hành ổn định, an toàn và bảo mật đem đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, từ đó tỷ lệ CASA bình quân cải thiện mạnh. Ngoài ra, chi phí hoạt động cũng được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả khi tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu thuần (CIR) giảm đáng kể so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu trên tài sản có theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN giảm từ 2,38% năm 2024 xuống còn 2,30% năm 2025.

Với những bước đệm vững chắc năm vừa qua, trọng tâm trong năm 2026 của OCB là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hóa vận hành và tăng cường quản trị rủi ro để tăng trưởng bền vững. Theo đó, ngân hàng sẽ đẩy mạnh tập trung tăng trưởng vào nhóm ngành có yếu tố sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và đầu tư công. Đây được dự báo là những nhóm ngành mang lại động lực tăng trưởng trong năm 2026, riêng hoạt động xuất nhập khẩu được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đã hình thành từ năm 2025 và các năm trước, qua đó, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, cho biết: “Với vai trò là một trong những tổ chức tín dụng, trọng tâm và mục tiêu của chúng tôi không chỉ nằm ở quy mô giải ngân, mà ở chất lượng và tính hiệu quả của các dự án. Việc ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư công và các phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu thực sẽ giúp kiểm soát nợ xấu tốt hơn, bảo đảm dòng vốn đi vào những khu vực tạo ra giá trị kinh tế bền vững”.

OCB cũng sẽ tiếp tục tập trung phát triển phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bao gồm cả doanh nghiệp FDI, từ đó triển khai trên diện rộng các chương trình vay theo kế hoạch. Đây được xem là bức tranh chung của các ngân hàng ngay từ đầu năm 2026 - đồng loạt cơ cấu lại danh mục cho vay, ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới nhằm điều chỉnh chiến lược, “nắn dòng vốn” theo hướng an toàn, bền vững hơn theo chỉ đạo của NHNN về kiểm soát rủi ro tín dụng, đặc biệt với các lĩnh vực nhạy cảm.

Riêng đối với mảng kinh doanh Bán lẻ (RB) – một trong những mảng kinh doanh cốt lõi, mang tính chiến lược lâu dài của OCB, bên cạnh việc nâng cao khách hàng chất lượng, ngân hàng cũng tiếp tục triển khai mô hình “Lấy khách hàng làm trung tâm” (Customer Centricity), tập trung vào phân khúc khách hàng thu nhập cao (Affluent), thu nhập khá (Mass Affluent) tại các đơn vị kinh doanh, gia tăng khách hàng đại chúng trên nền tảng công nghệ và tự động hóa. Đặc biệt, mở rộng phân khúc hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME). Thực tế, đây vẫn luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, với số lượng áp đảo (khoảng 6 triệu hộ tính đến 7/2025 và gần 94% doanh nghiệp là nhỏ/siêu nhỏ). Do đó, đây được đánh giá là nhóm khách hàng tiềm năng được các ngân hàng đặc biệt ưu tiên đồng hành, hỗ trợ.

Giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant dành cho hộ kinh doanh và MSME

Với câu chuyện hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME đang đứng trước bước chuyển quan trọng từ mô hình quản lý thủ công, rời rạc sang vận hành số hóa, đồng bộ nhằm đáp ứng các quy định mới về thuế được áp dụng, OCB đã tung giải pháp tài chính toàn diện - OCB Smart Merchant giúp hộ kinh doanh vừa đáp ứng quy định pháp lý vừa tối ưu quản lý doanh thu và dòng tiền ngay từ bước đầu vận hành. Hợp nhất dữ liệu thanh toán – bán hàng – hóa đơn trên một nền tảng, đáp ứng nghĩa vụ thuế; gia tăng năng lực quản trị của hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME; kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh tại ngân hàng; đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… là những tiện ích vượt trội gói giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant mang lại.

Được biết, vừa qua, HĐQT OCB cũng đã chính thức xác định ngày 16/3/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Sự kiện dự kiến được tổ chức vào ngày 15/4/2026 tại TP.HCM. Các tờ trình và tài liệu chi tiết của cuộc họp hiện đang được hoàn thiện. Điểm tựa vững chắc cho kỳ đại hội sắp tới là bức tranh tài chính năm 2025 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 5.022 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm trước cùng chiến lược đã được hoạch định rõ nét, đây là nền tảng cho những mục tiêu đầy tham vọng của OCB trong năm 2026 cũng như chiến lược trở thành Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.