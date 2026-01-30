OCB: Lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 2 con số

Theo báo cáo tài chính quý 4 vừa được ngân hàng Phương Đông (Mã CK: OCB) công bố, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt mức 5.046 tỷ đồng tăng 25,9% so với năm 2024.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt, đây được xem là bước đệm vững chắc để OCB tự tin bước vào giai đoạn 2026 - 2030 một cách mạnh mẽ và bền vững.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng hiệu quả

Kết thúc quý 4/2025, tổng thu thuần của OCB đạt 3.767 tỷ đồng, tăng 28,5% so với quý trước và 17,1% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi - thu thuần từ lãi tiếp tục tăng so với quý 3/2025, đạt 2.482 tỷ đồng nhờ vào quy mô tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, song song với đà tăng về quy mô tín dụng, biên lãi thuần (NIM) của OCB trong quý này có sự giảm nhẹ. Đây được xem là động thái chủ động giảm lãi suất cho vay của ngân hàng trong giai đoạn cuối năm để hỗ trợ khách hàng hiện hữu, thu hút thêm khách hàng mới và theo đuổi mục tiêu tăng sức cạnh tranh, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp từ đó gia tăng quy mô, thị phần tín dụng… Việc ngân hàng “hy sinh” NIM ở thế chủ động đang là phương thức chung của hầu hết các ngân hàng trên toàn hệ thống trước những biến số trên thị trường tiền tệ hiện nay.

Hoạt động thu thuần ngoài lãi có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong quý 4, tăng 153,5% so với quý trước, tăng 128,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.285 tỷ đồng. Thu thuần ngoài lãi của OCB trong quý này có sự cải thiện mạnh mẽ chủ yếu nhờ vào việc triển khai hiệu quả các giải pháp thu hồi và xử lý nợ.

Bên cạnh đó, thu thuần từ dịch vụ đạt 398 tỷ đồng, tăng 114,5% so với quý trước. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2024 do ngân hàng đã bám sát các chủ trương điều hành nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ, chính sách tiền tệ và tỷ giá của NHNN, từ đó xây dựng các kế hoạch kinh doanh ngoại hối phù hợp, linh hoạt.

Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả khi tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu thuần (CIR) đạt 29,8% vào quý 4/2025, giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 4/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của OCB ghi nhận mức 5.046 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2024 và hoàn thành 95% kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt đầu năm.

Tổng tài sản đạt 322.975 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2024 tại thời điểm 31/12/2025 và đạt 102% so với kế hoạch. Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỷ đồng tăng 14,8% so với cuối năm trước, hoàn thành 101% kế hoạch. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng gần 11% so với năm 2024.

Ngoài ra, ngân hàng không ngừng đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, giám sát chất lượng tài sản, trích lập dự phòng đầy đủ và triển khai biện pháp thu hồi, xử lý nợ hiệu quả, qua đó luôn đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định và phù hợp với khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt.

Số hóa đồng bộ - nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững

Theo số liệu thống kê cho thấy, năm 2025, tỷ lệ giao dịch trên kênh số tại OCB đạt 98%. Số lượng khách hàng sử dụng ứng dụng số OCB OMNI tăng hơn 20% so với năm 2024, tỷ lệ người dùng mới duy trì trên 80%. Số lượng giao dịch phát sinh trên nền tảng số tăng 79%.

Không chỉ tăng về quy mô, hiệu quả khai thác khách hàng cũng ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Doanh số giao dịch trên ứng dụng số OCB OMNI tăng 115% so với cùng kỳ; Tăng trưởng tiền gửi trực tuyến đạt 30%; CASA bình quân trên mỗi khách hàng tăng hơn 30%. Riêng hệ thống thẻ OCB đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với gần 7 triệu giao dịch trực tuyến; Số lượng thẻ tín dụng và ghi nợ phát hành mới tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mảng giao dịch thẻ tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 33%.

Việc đẩy mạnh đầu tư vào số hóa một cách toàn diện được xem là bước đi bền vững của OCB khi bước chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030

Bên cạnh đó, Liobank, ngân hàng số thế hệ mới, đã vượt mốc 1 triệu khách hàng chỉ sau 2 năm ra mắt, tổng giá trị giao dịch đạt 27.000 tỷ đồng với gần 30 triệu lượt giao dịch, tăng trưởng vượt bậc gấp 3,75 lần so với năm 2024. Mảng tín dụng cũng chứng kiến sự bùng nổ khi quy mô tăng trưởng gấp 2,3 lần cùng tỷ lệ người dùng mới gia nhập phân khúc này đạt mức ấn tượng 72% so với cùng kỳ.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của OCB trong mảng ngân hàng giao dịch và giải pháp số cho doanh nghiệp.

Hệ thống Open API của OCB đã khẳng định sự ưu việt với tỷ lệ vận hành liên tục (Uptime) đạt mức kỷ lục 99,99%, đảm bảo xử lý thông suốt hàng triệu giao dịch mỗi tháng. Nhờ nền tảng hạ tầng vững chắc, quy mô giao dịch qua kênh số ghi nhận sự bứt phá với số lượng tăng trưởng hơn 50% và giá trị giao dịch tăng vượt mốc 120% so với cùng kỳ. Các giải pháp dòng tiền như Smart Merchant, Virtual Account, Open API không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, mà còn tạo nền tảng để OCB tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái B2B2C, B2B2E.

“Năm 2025, chúng ta có thể thấy rõ nét sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính Phủ trong loạt chính sách về tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao trên 8%.

Là một trong những ngân hàng thương mại luôn lấy khách hàng là trọng tâm, chúng tôi liên tục tung các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đặc biệt khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai… Điều này chắc chắn ở giai đoạn trước mắt sẽ ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận của ngân hàng tuy nhiên giá trị cốt lõi của OCB là hợp tác cùng phát triển.

Do vậy, chúng tôi đã – đang và sẽ không ngừng xây dựng các chính sách để có thể cùng khách hàng xây dựng một nền tảng tăng trưởng vững chắc. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của OCB hoàn thành 95% kế hoạch.

Tuy chưa đạt được như mục tiêu đã đề ra nhưng đây có thể nói là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn ngân hàng và đáng ghi nhận nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Kết quả này cũng sẽ là bước đệm vững chắc để OCB bước vào chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030 một cách mạnh mẽ và bền vững”. Ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.

Được biết, định hướng chiến lược của OCB từ nay đến năm 2030 sẽ đạt Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân về số hóa, ESG và ROE. Để hiện thực hóa sứ mệnh đó, OCB sẽ tiến hành thực hiện 5 trụ cột chiến lược cốt lõi bao gồm: Phát triển phân khúc khách hàng trọng tâm; Chuyển đổi số toàn diện; Trải nghiệm khách hàng; Ngân hàng xanh – ESG; Tối ưu vận hành & Quản trị rủi ro.