Ở tuổi 73, cựu tổng giám đốc Vicem bị đề nghị mức án cao nhất

Sáng 29/1, VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo liên quan Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).
VKS nhận định nguyên nhân sai phạm tại Vicem xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của tổng công ty. Nhưng quá trình triển khai thực hiện đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu nên đã lập thẩm định phê duyệt đầu tư với các tiêu chí tài chính mang tính chủ quan, không đúng quy định.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi, dự án đầu tư dang dở, không hoàn thiện để khai thác, thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được, cũng chưa thể tiếp tục triển khai được do phải tính lại hiệu quả kinh tế.
Ngoài ra, vụ việc xảy ra do dàn cựu lãnh đạo này đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của Chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ.
Nguyên tắc xử lý là nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giữ vai trò chính; cân nhắc giảm nhẹ bị cáo có vai trò không đáng kể, không hưởng lợi
Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Vicem và Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) là người đề ra chủ trương, chủ mưu xuyên suốt vụ án, là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm và gây thất thoát lãng phí nên cần có mức hình phạt cao nhất.
Những người này đã cố ý không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.
Từ những nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu tổng giám đốc Tổng Công ty xi măng Việt Nam (Vicem) Nguyễn Ngọc Anh 11-12 năm tù cho tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4-5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng hợp hình phạt, cựu tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi) bị đề nghị 15-17 năm tù cho hai tội danh.
Người bị đề nghị mức án cao thứ hai là ông Dư Ngọc Long, cựu giám đốc ban quản lý dự án Vicem, bị Viện kiểm sát đề nghị 14-16 năm tù cho hai tội danh trên.
Cũng bị cáo buộc phạm hai tội này, ông Hoàng Ngọc Hiếu, cựu trưởng phòng thẩm định dự án Vicem, bị đề nghị 11-13 năm tù.
Ông Lê Văn Chung, cựu chủ tịch HĐTV Vicem bị Viện kiểm sát đề nghị 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Những người còn lại bị Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất 8-9 năm tù, hai người được đề nghị mức nhẹ nhất là 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước nên mọi hoạt động đầu tư phải tuân thủ quy định pháp luật để bảo toàn vốn.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), lãnh đạo Vicem bị cáo buộc đã cố ý làm sai lệch chỉ tiêu tài chính, nâng khống hiệu quả kinh tế, dẫn đến dự án dở dang, không thể tiếp tục triển khai.
Hội đồng thành viên Vicem đã hai lần phê duyệt tổng mức đầu tư dự án với số liệu khống, lần lượt 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng, nhưng không điều chỉnh theo giấy chứng nhận đầu tư.
Dự án khởi công từ tháng 5/2011, đến tháng 8/2015 hoàn thành phần thô rồi dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ ra là 1.245 tỷ đồng, gây thất thoát hơn 381,6 tỷ đồng, gồm hơn 206 tỷ đồng lãi vay BIDV và hơn 174 tỷ đồng lãi phát sinh từ vốn tự có và khoản trả ngân hàng.
Ngoài ra, tại gói thầu số 19 về thi công tường vây và cọc khoan nhồi, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem) bị cáo buộc câu kết với Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) để hưởng lợi cá nhân. Các bên thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán cho Vicem. Dưới sự chỉ đạo của Long, hồ sơ dự thầu được làm khống, giúp ECON trúng thầu và nhận hơn 144 tỷ đồng.
Trong quá trình thanh quyết toán, ECON tiếp tục lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và hợp đồng thuê thiết bị hơn 6,2 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 15,6 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Đỗ Đình Thu đã đưa cho Long 3,25 tỷ đồng. Long chia cho Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng, Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, giữ lại 1,9 tỷ đồng chi tiêu cá nhân.