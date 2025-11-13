Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Ukraine sẽ buộc phải đàm phán với Nga từ vị thế yếu hơn, trong bối cảnh Kiev từ chối đối thoại và chiến sự tiếp tục leo thang tại Donbass.

Kiev cuối cùng sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn nhiều so với trước đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo.

Sự miễn cưỡng của Ukraine trong việc tham gia đối thoại khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự, ông Peskov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa nói với tờ The Times đầu tuần này rằng Kiev đã “từ bỏ” các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow sau ba vòng thương lượng tại Istanbul, vì “hầu như không đạt được tiến triển nào”. Từ cuối tháng Bảy đến nay, không có cuộc gặp nào được tổ chức.

Ông Peskov nói với các nhà báo hôm 13/11 rằng chính quyền Nga đã lưu ý đến phát biểu của ông Kislitsa.

“Những phát ngôn đó rất đáng chú ý. Thực tế, chúng chính thức hóa tình hình hiện nay mà trong đó phía Ukraine tỏ rõ sự không sẵn sàng tiếp tục liên lạc... Điều đó thật đáng buồn”, ông nhấn mạnh. “Trong bối cảnh không thể tiếp tục đối thoại, dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự bằng mọi cách có thể”.

Ông Peskov cảnh báo rằng “phía Ukraine cần hiểu rằng sớm hay muộn họ sẽ bị buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn rất nhiều. Vị thế của chính quyền Kiev sẽ ngày càng tồi tệ hơn từng ngày”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây ở Kupyansk và khu vực Krasnoarmeysk-Dimitrov (Pokrovsk-Mirnograd) thuộc vùng Donbass. Quân đội Nga sau đó báo cáo đã siết chặt vòng vây và tuyên bố chiếm được phần phía đông của Kupyansk.

Ông Peskov nói thêm rằng “Nga thực sự mong muốn hòa bình. Nga luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”, nhưng khi đàm phán bị đình trệ Moscow sẽ dựa vào năng lực quân sự của mình để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành những nhiệm vụ mà lãnh đạo đất nước đã đặt ra.

Điện Kremlin nhiều lần khẳng định trong suốt cuộc xung đột rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân khủng hoảng và bao gồm các đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, cùng với việc phi quân sự hóa, phi phát xít hóa đất nước và công nhận các thực tế lãnh thổ hiện nay.

Theo RT