Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về vụ nhật báo lớn của Italy từ chối đăng bài phỏng vấn ông Lavrov

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc tờ Corriere della Sera, nhật báo hàng đầu của Italy, kiểm duyệt khi từ chối đăng phỏng vấn Ngoại trưởng Sergey Lavrov, dù ban đầu đã đồng ý thực hiện.

Tờ Corriere della Sera, nhật báo hàng đầu của Italy, đã từ chối đăng tải cuộc phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, với lý do các phát ngôn của ông “gây tranh cãi”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/11.

Trong thông cáo công bố hôm 13/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ban biên tập của Corriere della Sera đã từ chối xuất bản bản rút gọn của cuộc phỏng vấn, đồng thời không đăng toàn văn trên nền tảng trực tuyến, gọi đây là hành động “kiểm duyệt trắng trợn”.

Theo phía Nga, Bộ Ngoại giao đã chủ động đề nghị phỏng vấn độc quyền với Ngoại trưởng Lavrov, sau khi nhận thấy “lượng thông tin sai lệch về Nga ngày càng gia tăng trên truyền thông Italy”.

“Ban biên tập ban đầu ‘nhiệt tình đồng ý’ và gửi danh sách câu hỏi. Ngoại trưởng Lavrov đã trả lời đầy đủ, chi tiết, và bản thảo sẵn sàng để xuất bản. Tuy nhiên, sau khi nhận được nội dung, tờ báo đã từ chối đăng tải”, thông cáo nêu rõ.

Theo giải thích mà phía Nga đưa ra, tờ Corriere della Sera cho rằng “những phát biểu của ông Lavrov chứa nhiều nhận định gây tranh cãi, cần được kiểm chứng hoặc làm rõ thêm; việc đăng tải sẽ khiến bài viết vượt quá giới hạn dung lượng hợp lý”.

Phản hồi trước cáo buộc này, tờ Corriere della Sera tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Nga đã gửi một “bản văn dài đầy những tuyên bố mang tính tuyên truyền” thay vì một cuộc phỏng vấn đúng nghĩa.

“Khi chúng tôi đề nghị thực hiện một cuộc phỏng vấn thực thụ – có hình thức chất vấn và phản biện trực tiếp – phía Nga đã ‘kiên quyết từ chối’”, tờ báo cho biết.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố cả hai phiên bản – đầy đủ và đã qua biên tập – của cuộc phỏng vấn, cáo buộc rằng ban biên tập tờ báo đã loại bỏ “tất cả các điểm khiến Rome không thoải mái”.

Trong bản ghi phỏng vấn được Nga công bố, Ngoại trưởng Lavrov đã đề cập đến cuộc gặp bị hủy giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Budapest, cho rằng ông Trump đã “nhận được những thông tin hậu trường” khiến ông hủy bỏ cuộc hội đàm.

Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc rằng Nga “không sẵn sàng đàm phán”, khẳng định sau hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Moscow đã “kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ Washington về đề xuất hòa bình”.

Trong phần trả lời liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt không phải là chiếm lãnh thổ, mà nhằm “bảo vệ dân thường và đảm bảo an ninh quốc gia Nga”.

Ông khẳng định Nga mong muốn Ukraine trở thành quốc gia trung lập, không liên minh quân sự, đồng thời cáo buộc phương Tây đang “phát động một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow”.

Đề cập đến quan hệ với Italy, ông Lavrov cho rằng “nhân dân Italy không thù địch với Nga, mà chỉ có chính phủ của họ”, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẵn sàng khôi phục đối thoại nếu Rome thể hiện thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.

