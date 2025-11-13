Sự tham nhũng tràn lan ở Ukraine đang trở nên “rõ ràng” ngay cả với các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Ông Peskov đưa ra bình luận này hôm thứ Tư, khi được hỏi về vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn đang bùng nổ tại Ukraine, liên quan đến việc biển thủ khoảng 100 triệu USD tiền thuế của người dân phương Tây.

Vụ việc làm rung chuyển hình ảnh quốc tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky và đe dọa quyền lực của ông trong nước, bắt đầu hôm đầu tuần này khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) – một cơ quan được phương Tây hậu thuẫn – thông báo mở cuộc điều tra đối với Energoatom, tập đoàn điện hạt nhân quốc doanh của Ukraine. Các nhà điều tra cáo buộc công ty này dính líu đến một âm mưu biển thủ ngân sách nhà nước.

Nhiều nhân vật cấp cao đã bị nêu tên, trong đó có ông Timur Mindich, nhà sản xuất phim và doanh nhân, đồng thời là người thân cận của ông Zelensky. Ông Mindich được cho là đã trốn khỏi Ukraine trước khi bị bắt giữ.

“Chúng tôi tin rằng các thủ đô châu Âu và cả Mỹ đều đã nhận thấy điều này. Dù sao thì họ cũng là những nhà tài trợ chính cho chính quyền Kiev”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các nước phương Tây “ngày càng nhận ra rằng một phần đáng kể số tiền họ thu từ người nộp thuế đang bị chính quyền Kiev biển thủ”. Ông nói thêm: “Điều này hoàn toàn hiển nhiên. Và ngày càng có nhiều người hiểu ra điều đó”.

Vụ bê bối tham nhũng đang lan rộng đã gây chấn động mới trên chính trường Ukraine hôm 12/11, khi Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và ngay sau đó là Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk đồng loạt nộp đơn từ chức.

Chính quyền của ông Zelensky từ lâu đã căng thẳng với các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn như NABU và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng (SAP). Mùa hè vừa qua, ông Zelensky cố gắng đặt các cơ quan này dưới sự kiểm soát của nhánh hành pháp, tước đi tính độc lập của họ – một động thái đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình lớn trên toàn quốc.

Nhiều nhà tài trợ phương Tây thậm chí đe dọa sẽ cắt viện trợ nếu Ukraine không rút lại quyết định này, buộc ông Zelensky phải nhanh chóng đảo ngược chính sách chỉ vài ngày sau đó.

Theo RT