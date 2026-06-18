Tranh cãi và kiện cáo quanh công tác trọng tài tại World Cup 2026

World Cup 2026 đã bắt đầu với những tranh cãi về quyết định của trọng tài VAR và đoạn giải thích không ai hiểu gì của trọng tài người Brazil, thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Tiếng Anh của trọng tài Brazil khiến cầu thủ và cả thế giới ngơ ngác

Theo tờ Gulf News, trọng tài người Brazil Wilton Sampaio bất ngờ trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026 cho đến nay.

Trong trận cầu khai mạc đầy hỗn loạn giữa hai đội Mexico và Nam Phi, ông Sampaio đã rút tới ba thẻ đỏ - con số kỷ lục trong các kỳ World Cup cho đến nay. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ không phải các quyết định gây tranh cãi này, mà là khoảnh khắc ông đứng trước màn hình VAR rồi dùng hệ thống loa sân vận động để giải thích quyết định của mình.

Vấn đề là… gần như không ai hiểu ông đang nói gì, ngoài hai từ cuối cùng: "Red card" (thẻ đỏ).

Tình huống xảy ra sau pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ Nam Phi Themba Zwane và tiền vệ Mexico Roberto Alvarado. Sau khi xem lại băng hình, ông Sampaio xác định Zwane đã có hành vi va chạm vào vùng mặt đối phương.

Theo quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, trọng tài phải công khai giải thích quyết định VAR qua hệ thống phát thanh của sân. Vì vậy, ông Sampaio cầm micro và đưa ra thông báo bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, từ các khán giả trên sân, bình luận viên truyền hình cho đến cầu thủ có mặt trên sân, dường như tất cả đều rơi vào cùng một trạng thái bối rối. Phần giải thích của vị trọng tài Brazil bị đánh giá là quá khó nghe và không ai hiểu được nội dung.

Kết quả là một trận khai mạc đầy tranh cãi với ba chiếc thẻ đỏ, cộng thêm màn thông báo "không ai nghe ra" của trọng tài, đã nhanh chóng tạo nên loạt meme đầu tiên của World Cup 2026.

Dĩ nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ nên được xem là một câu chuyện hài hước. Tiếng mẹ đẻ của ông Sampaio là tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải tiếng Anh. Ông là trọng tài giàu kinh nghiệm, thường xuyên điều khiển các trận đấu quốc tế và được đánh giá là một trong những "vua áo đen" hàng đầu của Brazil.

Điều thú vị nằm ở chỗ, đoạn phát biểu vốn được thiết kế để giúp mọi người hiểu rõ hơn về quyết định của trọng tài, cuối cùng lại khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.

Nếu mục tiêu của quy định mới là tăng tính minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, thì trường hợp này dường như đã tạo ra hiệu ứng ngược.

Trọng tài Wilton Sampaio đang giải thích về thẻ đỏ ông phạt Themba Zwane và biểu cảm của cầu thủ Khuliso Mudau khi nghe ông nói đang viral mạnh trên mạng. Ảnh: Pulzo.

Phản ứng của các cầu thủ Nam Phi càng khiến câu chuyện thêm phần hài hước. Họ nhìn nhau đầy ngơ ngác, cố gắng hiểu xem trọng tài vừa thông báo điều gì. Đặc biệt, biểu cảm "không hiểu chuyện gì đang xảy ra" của hậu vệ Khuliso Mudau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên cho rằng đó là gương mặt hoàn hảo của trạng thái "cố hiểu nhưng vẫn không hiểu", đó thậm chí là một trong những khoảnh khắc hài hước nhất của World Cup tính đến thời điểm này.

Và đó mới chỉ là ngày thi đấu đầu tiên. Những tranh cãi, các tấm thẻ đỏ cùng đoạn thông báo bất ngờ gây sốt của trọng tài đã mang đến vô số chủ đề bàn tán ngay từ lúc World Cup 2026 vừa khởi tranh.

Về kết quả trận đấu, Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi nhờ các pha lập công của Julián Quinones và Raul Jimenez. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhân vật chiếm trọn spotlight lại không phải các cầu thủ ghi bàn, mà chính là trọng tài Wilton Sampaio và đoạn phát thanh khiến cả thế giới phải căng tai nghe… mà vẫn không hiểu ông đã nói gì.

Ông Hugo Broos, huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi chỉ trích trọng tài VAR áp dụng "tiêu chuẩn kép" với cầu thủ của đội ông và ngôi sao đội Argentina Messi. Ảnh: Worldjournal.

HLV đội Nam Phi chỉ trích trọng tài VAR “tiêu chuẩn kép” và kiện lên FIFA

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi HLV đội tuyển Nam Phi Hugo Broos lên tiếng chỉ trích trọng tài VAR áp dụng "tiêu chuẩn kép": tiền vệ kỳ cựu Themba Zwane của đội ông không phạm lỗi bị thẻ đỏ oan còn phải nhận án treo giò ba trận còn ngôi sao Messi phạm lỗi thì được bỏ qua.

Phát biểu ngày 17/6, ông Hugo Broos bày tỏ sự bất bình, công khai chỉ trích FIFA và tổ trọng tài VAR áp dụng "tiêu chuẩn kép", đồng thời cho rằng siêu sao Argentina Lionel Messi đã được đối xử khác hẳn.

Phút 84 trong trận gặp Mexico, Zwane bị cáo buộc có hành vi tác động thừa vào cầu thủ đối phương trong một tình huống tranh chấp. Sau khi nhận tín hiệu từ VAR, trọng tài người Brazil đã trực tiếp rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ Nam Phi.

Pha phạm lỗi của Messi được trọng tài VAR bỏ qua. Ảnh: Reuters.

HLV Broos lên tiếng bảo vệ học trò: "Cầu thủ Mexico là người chủ động cản người trước. Cậu ấy hoàn toàn không nhìn bóng mà chỉ cố chặn Zwane. Zwane chỉ đang cố thoát khỏi sự đeo bám và đặt tay lên vai đối phương. Chỉ như vậy mà bị thẻ đỏ rồi treo giò ba trận sao? Hình phạt này quá nặng".

Liên đoàn Bóng đá Nam Phi cũng đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Điều khiến ông Broos bức xúc nhất là ở trận Argentina thắng Algeria 3-0 sau đó, Messi bị cho là có tình huống giẫm vào chân sau của đối thủ, nhưng VAR thậm chí còn không xem lại pha bóng.

"Tôi không hề muốn Messi bị đuổi khỏi sân. Những cầu thủ như cậu ấy cần được thi đấu, và tất cả chúng ta đều thấy Messi xuất sắc như thế nào. Nhưng tôi muốn hỏi, tiêu chuẩn ở đây là gì? Vì sao tình huống của Messi thậm chí còn không được xem lại, trong khi pha bóng của chúng tôi lại bị soi kỹ đến vậy?", nhà cầm quân người Bỉ nói.

Ở tuổi 36, Zwane là hạt nhân tấn công quan trọng của Nam Phi. Nếu đơn kháng cáo không thành công, anh chỉ có thể trở lại từ vòng 1/8, giáng một đòn mạnh vào tham vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup của đội bóng châu Phi này.

Nam Phi sẽ chạm trán CH Czech tại Atlanta ở lượt trận tiếp theo và buộc phải điều chỉnh toàn bộ hệ thống tấn công trong bối cảnh ngôi sao số một trên hàng công phải vắng mặt.

Theo Worldjournal