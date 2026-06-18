Thủ môn của Cape Verde có thêm hơn 11 triệu người theo dõi nhờ màn trình diễn xuất thần

Thủ thành 40 tuổi Vozinha của đội tuyển Cape Verde đã trở thành hiện tượng mạng sau trận ra quân tại World Cup gặp Tây Ban Nha. Tài khoản Instagram của anh từ chưa đầy 50.000 người theo dõi trước đó đã tăng vọt lên tới 11,44 triệu, gấp khoảng 22 lần tổng dân số hơn 500.000 người của Cape Verde.

Trong trận đấu này, Vozinha có màn trình diễn xuất thần khi liên tiếp cản phá các cú sút và đánh đầu của các ngôi sao đội Tây Ban Nha, giúp Cape Verde cầm hòa ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với tỷ số 0-0. Anh cũng trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới tại World Cup năm nay và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Vozinha đã nổi tiếng và gây nên cơn sốt mạng chỉ sau một trận đấu. Ảnh: TVBS.

Theo truyền thông quốc tế, đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử của Cape Verde tại một kỳ World Cup. Sau trận đấu, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Vozinha đã tăng vọt thêm hơn 11 triệu người, thậm chí vượt qua siêu sao bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani, người hiện có khoảng 10,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Chỉ sau một trận đấu tại World Cup, tài khoản của thủ môn 40 tuổi này có mức tăng hơn 11 triệu follower trong thời gian cực ngắn, là một trong những cú bùng nổ mạng xã hội đáng chú ý nhất của kỳ World Cup năm nay.

Đội Tây Ban Nha kiểm soát bóng hơn 74% thời lượng trận đấu, tung ra tổng cộng 27 cú dứt điểm, trong đó có 7 pha sút trúng đích. Tuy nhiên, tất cả đều bị thủ thành chỉ được định giá khoảng 50.000 euro (khoảng 1,6 tỷ đồng) này chặn đứng.

Chỉ sau một trận đấu số người theo dõi Vozinha đã từ 50 nghìn vọt lên 11 triệu 440 nghìn. Ảnh: TVBS.

Với 7 pha cứu thua quan trọng, Vozinha gần như một mình đứng vững trước hàng công được định giá tới 1,2 tỷ euro của Tây Ban Nha.

Phát biểu sau trận đấu, thủ môn 40 tuổi xúc động cho biết anh vô cùng biết ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Theo Vozinha, tình cảm mà các cổ động viên dành cho đội tuyển đã được cảm nhận từ vòng loại, và việc được đứng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới càng tiếp thêm động lực cho anh và các đồng đội.

Theo TVBS