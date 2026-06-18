Thị trường cá cược World Cup: Pháp vượt qua Tây Ban Nha, trở thành ứng viên số một cho chức vô địch

Sau một loạt trận đầu, tỷ lệ cược của đội Pháp tăng, trong khi Tây Ban Nha giảm, tạo nên cuộc đua hấp dẫn tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 đang diễn ra sôi động và bảng tỷ lệ cược vô địch cũng có những biến động đáng chú ý ngay khi còn chưa kết thúc lượt trận vòng bảng đầu tiên. Sau chiến thắng 3-1 trước Senegal hôm 17/6, tuyển Pháp đã vượt qua hàng loạt đối thủ để trở thành ứng cử viên số một cho ngôi vương theo đánh giá của các nhà cái.

Đội tuyển Pháp bứt lên nhờ Mbappe

Trong trận gặp Senegal, đội tuyển Pháp thi đấu khá nhạt nhòa ở hiệp một khi chỉ có một cú sút trúng đích. Tuy nhiên, đội bóng áo lam đã bùng nổ sau giờ nghỉ. Đội trưởng Kylian Mbappé lập cú đúp, giúp Pháp giành chiến thắng 3-1.

Hai bàn thắng này cũng đưa Mbappe chạm mốc 58 bàn cho đội tuyển quốc gia, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Pháp. Đồng thời, anh nâng tổng số bàn tại các kỳ World Cup lên 14, cân bằng thành tích của huyền thoại Đức Gerd Müller và cùng đứng thứ tư trong danh sách ghi bàn mọi thời đại ở World Cup.

Bị đội dưới cơ đội Cape Verde cầm hòa 0-0, Tây Ban Nha đã bị tụt hạng trên thị trường cá cược. Ảnh: FIFA.

Tuyển Tây Ban Nha mất ngôi số một

Chiến thắng của đội Pháp diễn ra trong bối cảnh tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng khi bị đội Cape Verde cầm hòa 0-0 ở trận ra quân. Kết quả này khiến tỷ lệ cược vô địch của Pháp giảm xuống còn +400 (tức bỏ ra 10 USD, nếu Pháp vô địch sẽ được 50 USD), qua đó trở thành ứng viên số một của giải đấu.

Theo trang FOX News, thứ tự tỷ lệ đánh cược của 10 đội ngày 18/6 lần lượt là:

1. Pháp: +400

2. Tây Ban Nha: +500

3. Anh: +700

4. Bồ Đào Nha: +800

5. Argentina: +900

6. Brazil: +1000

7. Đức: +1400

8. Hà Lan: +1800

9. Na Uy: +2700

10. Bỉ: +3500

Argentina và Na Uy tạo dấu ấn

Dù siêu sao Lionel Messi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, giúp Argentina thắng Algeria 3-0, nhưng tỷ lệ vô địch của đội bóng Nam Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức +900.

Trong khi đó, Na Uy trở thành đội có mức tăng mạnh nhất trên bảng cược. Sau chiến thắng 4-1 trước Iraq, tỷ lệ vô địch của đội bóng Bắc Âu đã cải thiện từ +3500 lên +2700.

Hai đội chủ nhà là Mỹ và Mexico cũng khởi đầu đầy hứa hẹn. Mỹ đánh bại Paraguay 4-1, còn Mexico thắng Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc. Tiền đạo Folarin Balogun ghi cú đúp cho tuyển Mỹ, song đội bóng xứ cờ hoa đang lo lắng về tình trạng của ngôi sao Christian Pulisic, người phải rời sân sau hiệp một vì gặp vấn đề ở bắp chân. Tỷ lệ cược của đội Mỹ hiện là +5000, Mexico là +6000.

Cầm hòa Hà Lan 2-2 trong trận ra quân, đội tuyển Nhật được đánh giá cao nhất trong các đội châu Á. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản được đánh giá cao nhất trong các đội bóng châu Á nào

Trong số các đại diện châu Á, Nhật Bản đang có tỷ lệ cược cao nhất (+5000), ngang với đội chủ nhà Mỹ và được đánh giá nhỉnh hơn Mexico cũng như Hàn Quốc.

Xếp hạng các đội châu Á theo tỷ lệ cược hiện tại như sau:

1. Nhật Bản: +5000

2. Hàn Quốc: +10000

3. Iran: khoảng +15000 – +20000

4. Saudi Arabia: trên +20000

5. Uzbekistan: trên +30000

6. Iraq: trên +50000…

Điều này phản ánh việc Nhật Bản hiện được giới cá cược xem là đội châu Á có khả năng tiến sâu nhất tại World Cup 2026, nhờ sở hữu dàn cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu và thành tích ổn định trong nhiều kỳ World Cup gần đây.

Theo TVBS