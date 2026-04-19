Vụ xả súng đẫm máu tại Kiev: 6 người thiệt mạng, Ukraine mở điều tra khủng bố

Vụ xả súng tại Kiev được xác định là hành vi khủng bố khiến 6 người chết, nhiều người bị thương, trong đó có trẻ em. Chính quyền Ukraine mở điều tra toàn diện.

Sau khi tiêu diệt tay súng 58 tuổi, các nhà điều tra tiết lộ hắn đã sát hại một cặp vợ chồng – trong khi con của họ hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Bộ Nội vụ Ukraine cũng đã yêu cầu mở cuộc điều tra về phản ứng của lực lượng cảnh sát.

Vụ xả súng đẫm máu tại quận Holosiivskyi, thủ đô Kiev, đã chính thức bị phân loại là một hành vi khủng bố, với số người thiệt mạng tăng lên 6 người, theo thông báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Văn phòng Tổng Công tố.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên Telegram rằng kẻ tấn công – một người đàn ông 58 tuổi, đã sinh sống lâu năm tại khu vực Donetsk – đã bắn chết 4 người trên đường phố và sát hại thêm một con tin bên trong siêu thị Velmart trước khi bị lực lượng đặc nhiệm KORD tiêu diệt. Nạn nhân thứ sáu, một phụ nữ, đã tử vong tại bệnh viện.

Trong số 14 người bị thương có một bé trai 12 tuổi và con của hai nạn nhân đã thiệt mạng (sinh năm 2015), hiện đang được điều trị vết thương do đạn bắn.

Tổng Công tố viên Ruslan Kravchenko cho biết kẻ tấn công sử dụng súng hợp pháp. Trước khi gây án, nghi phạm đã phóng hỏa một căn hộ. Các điều tra viên đang xem xét nhiều giả thuyết, bao gồm động cơ gây án và các liên lạc điện tử của đối tượng. Ông nhấn mạnh: “Nhà nước phải hành động cứng rắn và dứt khoát… không có chỗ cho sự thỏa hiệp.”

Sau chiến dịch trấn áp, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko đã yêu cầu Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ivan Vyhivskyi tiến hành điều tra nội bộ về cách lực lượng cảnh sát xử lý tình huống khủng hoảng.

Kết quả điều tra sẽ được chuyển tới Cục Điều tra Nhà nước (DBR). Ông Klymenko nhấn mạnh rằng khẩu hiệu “phục vụ và bảo vệ” phải đi kèm hành động chuyên nghiệp, đặc biệt trong những thời điểm sinh tử.

Cơ quan An ninh Ukraine đã khởi tố vụ án theo Khoản 3 Điều 258 Bộ luật Hình sự Ukraine (hành vi khủng bố gây chết người).

Trong khi 4 con tin đã được giải cứu thành công trong cuộc đột kích vào siêu thị, số người bị thương có thể còn tăng khi thêm nhiều nạn nhân tìm đến cơ sở y tế để điều trị các chấn thương và sang chấn tâm lý sau vụ tấn công.

Theo KyivPost