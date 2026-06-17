Con trai huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane bị Messi “dạy dỗ”

Trong ngày Messi ghi hat-trick, thủ môn Luca Zidane, con trai huyền thoại bóng đá Pháp Zidane đối mặt với thử thách lớn khi phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Lionel Messi, siêu sao người Argentina 38 tuổi, đã lập hat-trick trong trận đấu ra quân tại World Cup, giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trước “Cáo sa mạc” Algeria.

Điều đáng chú ý là người đứng trong khung thành của Algeria lại là Luca Zidane – con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane. Trong ngày đối đầu Messi, thủ môn 28 tuổi đã phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn khi phải 3 lần vào lưới nhặt bóng từ chân sút của huyền thoại bóng đá Argentina.

Zinedine Zidane ngồi trên khán đài chứng kiến con trai phải 3 lần vào lưới nhặt bóng từ các cú sút của Messi. Ảnh: LTN.

Nhiều người thắc mắc: Zinedine Zidane là biểu tượng của bóng đá Pháp, vậy vì sao con trai ông lại khoác áo Algeria?

Theo USA Today, Luca Zidane từng thi đấu cho các đội trẻ từ U16 đến U20 của Pháp. Tuy nhiên, do ông bà nội của anh sinh ra tại Algeria, thủ thành này đã quyết định chuyển sang khoác áo đội tuyển Algeria từ năm ngoái để có cơ hội ra sân ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Trận gặp Argentina là lần thứ 8 anh ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Bắc Phi.

Luca Zidane từng nói với các phóng viên, anh lớn lên trong môi trường đậm nét văn hóa Algeria và coi việc đại diện cho đội tuyển nước này là một niềm tự hào: “Quyết định hoàn toàn là của tôi. Tôi đã trao đổi với cả gia đình, gồm bố mẹ, các anh em và ông nội. Bố tôi rất vui vì ông hiểu điều tôi mong muốn. Được chơi ở World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ”.

Hình ảnh hai cha con Zidane được ống kính truyền hình chộp được sau khi Messi ghi bàn. Ảnh: LTN.

Hiện Luca Zidane đang thi đấu cho Granada CF ở giải hạng Hai Tây Ban Nha. Gần đây, anh luôn ra sân với chiếc mặt nạ bảo hộ. Theo USA Today, nguyên nhân là do thủ môn này bị gãy xương hàm sau một pha va chạm trong trận đấu hồi đầu năm. Sau ca phẫu thuật, anh phải đeo mặt nạ để bảo vệ vùng chấn thương khi trở lại sân cỏ.

Theo LTN