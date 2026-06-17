Chi tiết thú vị về tên gọi của Erling Haaland trên áo đấu tại World Cup

Haaland chọn tên “Braut Haaland” để tôn vinh gia đình, thể hiện nguồn gốc từ mẹ và cha, đồng thời nâng cao danh tiếng trong làng bóng đá thế giới.

Erling Haaland, siêu sao bóng đá người Na Uy 25 tuổi, đã có màn ra mắt ấn tượng tại World Cup khi ghi cú đúp, giúp đội tuyển Na Uy đánh bại Iraq với tỷ số 4-1.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tinh ý đã nhận ra một chi tiết thú vị: dù tên đầy đủ bằng tiếng Anh của anh là Erling Haaland, nhưng phía sau áo đấu lại in dòng chữ “Braut Haaland”. Đây là lần đầu tiên tên này xuất hiện trên áo đấu của Haaland thay vì “Erling Haaland” hay “Haaland”

Tờ USA Today đã tiến hành điều tra và phát hiện ra điều thú vị: “Braut” là họ thời con gái của mẹ anh, còn “Haaland” là họ của cha. Việc sử dụng cái tên “Braut Haaland” trên áo đấu là cách tiền đạo người Na Uy này tôn vinh cả cha lẫn mẹ của mình.

Cha của Haaland là ông Alf-Inge Haaland, cựu hậu vệ từng thi đấu tại nước Anh trong màu áo các CLB như Manchester City, Nottingham Forest và Leeds United, đồng thời cũng từng khoác áo đội tuyển Na Uy.

Mẹ anh, bà Gry Marita Braut, là một VĐV điền kinh từng thi đấu nội dung bảy môn phối hợp.

Haaland ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Haaland sinh ra tại Leeds trong thời kỳ cha anh đang chơi cho CLB Leeds United. Từ nhỏ, anh đã là người hâm mộ đội bóng này. Thừa hưởng tố chất thể thao xuất sắc từ cả cha lẫn mẹ, Haaland ngày nay được xem là một trong những “cỗ máy vận động” đáng sợ nhất của bóng đá thế giới.

Trong màu áo Manchester City, chân sút người Na Uy đã giành 3 danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh trong 4 mùa giải gần nhất, khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Ngay trận mở màn đã ghi 2 bàn thắng, quả là sự mở đầu không thể tuyệt vời hơn của cầu thủ tài năng này ở giải đấu quy tụ các ngôi sao hàng đầu thế giới này.

Theo LTN