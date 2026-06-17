Grok AI của Elon Musk đã trở thành một phần của "cỗ máy chiến tranh" Mỹ

Quan chức AI hàng đầu của Lầu Năm Góc tuyên bố Grok AI của Elon Musk là thành phần quan trọng trong hệ thống tác chiến quân sự Mỹ. Các trung tâm dữ liệu xAI được xem là hạ tầng an ninh quốc gia tối quan trọng.

Trí tuệ nhân tạo Grok của tỷ phú Elon Musk đang trở thành một phần quan trọng trong hệ thống tác chiến của quân đội Mỹ, đến mức Lầu Năm Góc cho rằng các trung tâm dữ liệu vận hành Grok cần được bảo vệ như các nhà máy sản xuất vũ khí trong thời chiến.

Thông tin này xuất hiện trong một bản tuyên thệ được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump can thiệp vào vụ kiện nhằm hạn chế hoạt động của các trung tâm dữ liệu Colossus thuộc công ty xAI tại bang Mississippi và Tennessee vì các lo ngại liên quan đến môi trường.

Ông Cameron Stanley, Giám đốc phụ trách kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Bộ Quốc phòng Mỹ, khẳng định năng lực vận hành các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn của xAI hiện có ý nghĩa chiến lược tương đương với các cơ sở sản xuất đạn dược truyền thống. Theo ông, đây là một trong những nền tảng cốt lõi bảo đảm sức mạnh quân sự hiện đại của Mỹ.

Grok tham gia hệ thống chọn mục tiêu quân sự

Theo hồ sơ gửi tòa, Grok hiện được tích hợp vào nền tảng Maven Smart Systems (MSS) do công ty Palantir phát triển. Hệ thống này hỗ trợ các hoạt động tình báo, lập kế hoạch quân sự, hậu cần, tuyển quân và đặc biệt là xác định mục tiêu tác chiến.

Ông Stanley cho biết nền tảng MSS đã hỗ trợ quân đội Mỹ triển khai hơn 2.000 đơn vị vũ khí nhằm vào 2.000 mục tiêu khác nhau chỉ trong vòng 96 giờ trong chiến dịch quân sự mang tên Operation Epic Fury. Ông nhấn mạnh xAI hiện là một trong số rất ít nhà cung cấp AI có khả năng vận hành ổn định trên các mạng lưới quân sự tối mật và tuyệt mật của Mỹ.

Quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng nếu trung tâm dữ liệu Colossus 2 bị buộc phải ngừng hoạt động hoặc bị cắt nguồn điện, năng lực tác chiến dựa trên AI của quân đội Mỹ sẽ chịu tác động đáng kể.

Palantir và “chuỗi tiêu diệt bằng AI”

Việc Grok tham gia vào Project Maven cũng khiến tranh cãi về AI quân sự trở nên gay gắt hơn.

Project Maven ban đầu được Mỹ xây dựng nhằm sử dụng thuật toán để xử lý dữ liệu chiến trường. Trong khi đó, Palantir từ lâu đã quảng bá các nền tảng của mình như một hệ thống “chuỗi tiêu diệt bằng AI” (AI-powered kill chain), giúp quân đội ra quyết định nhanh chóng từ khâu phát hiện mục tiêu đến tấn công.

Palantir là một trong những nhà thầu quốc phòng và giám sát lớn nhất của Washington. Giám đốc điều hành công ty, ông Alex Karp, từng tuyên bố mục tiêu của Palantir là “làm cho kẻ thù phải sợ hãi và đôi khi là tiêu diệt họ”. Công ty này cũng khẳng định một kỷ nguyên răn đe quân sự mới dựa trên AI đang hình thành.

Vụ kiện môi trường và sự can thiệp của chính quyền Trump

Trong khi đó, Hiệp hội NAACP và nhiều tổ chức môi trường cáo buộc xAI vi phạm Đạo luật Không khí Sạch của Mỹ khi vận hành hàng chục tua-bin khí đốt tự nhiên để cấp điện cho các trung tâm dữ liệu Colossus mà không có đầy đủ giấy phép môi trường.

Các nguyên đơn cho rằng hoạt động này làm gia tăng lượng khí thải độc hại tại các khu dân cư, trong đó có nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Phi sinh sống.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã đứng về phía xAI. Trong hồ sơ gửi tòa, cơ quan này lập luận rằng các trung tâm dữ liệu của công ty đang đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia, nền kinh tế và năng lực quân sự của Mỹ, đồng thời yêu cầu bác bỏ vụ kiện.

Theo RT