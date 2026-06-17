World Cup 2026: FIFA biến trái bóng thành cỗ máy in tiền 13 tỷ USD như thế nào?

World Cup 2026 không chỉ là giải bóng đá lớn nhất lịch sử mà còn là cỗ máy kiếm tiền khổng lồ của FIFA. Bản quyền truyền hình, vé VIP, tài trợ và chiến lược thương mại giúp FIFA hướng tới doanh thu gần 13 tỷ USD.

Đằng sau mỗi kỳ World Cup là một cỗ máy kinh tế khổng lồ chuyển động với công suất tối đa. Ảnh: Getty.

Khi trái bóng của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức lăn trên các sân cỏ của ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico, thế giới không chỉ được chứng kiến một ngày hội thể thao thuần túy mà còn đang nhìn thấy một động cơ kinh tế khổng lồ đang chuyển động với công suất tối đa.

Đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ và những trận cầu cuồng nhiệt, một hệ thống tài chính phức tạp do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vận hành đang biến niềm đam mê tột cùng của nhân loại thành những dòng tiền hàng tỷ USD chảy ngược về Thụy Sĩ.

Với những thay đổi mang tính lịch sử về cả quy mô lẫn cấu trúc vận hành thương mại, World Cup 2026 đang khẳng định vị thế là giải đấu đắt giá nhất trong lịch sử nhân loại, bộc lộ rõ nét bản chất của một cỗ máy kiếm tiền không bao giờ ngủ.

Bài toán quy mô và động cơ tăng trưởng kỷ lục

Nhìn lại lịch sử các kỳ đại hội gần đây, World Cup 2026 đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có khi quy mô giải đấu được mở rộng từ 32 đội lên thành 48 đội bóng tham dự. Theo các báo cáo tài chính chính thức của FIFA và phân tích từ các định chế chuyên môn, việc tăng số đội đã đẩy số lượng các trận đấu từ 64 trận theo thể thức cũ vọt lên con số kỷ lục là 104 trận. Sự phình to này đồng nghĩa với việc giải đấu sẽ có nhiều ngày phát sóng trực tiếp hơn, không gian quảng cáo rộng hơn và lượng vé bán ra lớn hơn.

Các số liệu từ ngân sách sửa đổi của FIFA dự báo rằng chu kỳ tài chính tài khóa giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026 sẽ tiến sát cột mốc doanh thu kỷ lục là 13 tỷ USD, trong đó chỉ riêng năm diễn ra giải đấu 2026 đã đóng góp khoảng 8.9 tỷ USD. Nếu tính rộng ra toàn bộ tác động thương mại và các hoạt động kinh tế liên đới xung quanh giải đấu trên toàn Bắc Mỹ, tổng giá trị được ước tính có thể vượt ngưỡng 10.9 tỷ USD. Đây là một mức tăng trưởng thần tốc, minh chứng cho khả năng thương mại hóa triệt để môn thể thao vua.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô trận đấu, điểm đặc biệt của cấu trúc kinh tế World Cup 2026 nằm ở chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm tối ưu hóa chi phí. Khác hoàn toàn với những kỳ World Cup tập trung tại một quốc gia đơn lẻ như Qatar năm 2022, giải đấu năm nay được trải dài trên toàn bộ lục địa Bắc Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và nữ diễn viên Salma Hayek vẫy chào khán giả trong trận đấu khai mạc World Cup tại Mexico City. Ảnh: Getty.

Mô hình đồng chủ nhà giúp phân tán rủi ro tài chính, áp lực chi phí và biến động tiền tệ cho nhiều nền kinh tế khác nhau. Đáng chú ý hơn, theo nghiên cứu kinh tế về các sự kiện thể thao lớn của Đại học Holy Cross, đây là vòng chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1994 hoạt động gần như hoàn toàn dựa trên hệ thống cơ sở hạ tầng sân vận động có sẵn.

Việc không phải đổ hàng tỷ USD vào các dự án xây dựng sân vận động mới giúp giảm thiểu tối đa rủi ro từ những dự án "voi trắng" – những công trình đồ sộ bị bỏ hoang sau giải đấu, từ đó hạ thấp rào cản để đạt được thành công về mặt kinh tế, dù tổng chi phí vận hành toàn bộ giải đấu của các bên vẫn nằm ở mức khoảng 13.9 tỷ USD.

Chiến lược “ép giá” bản quyền truyền hình và thương mại số

Trong cấu trúc doanh thu của FIFA, bản quyền phát sóng truyền hình và kỹ thuật số tiếp tục đóng vai trò là động cơ thúc đẩy tài chính mạnh mẽ nhất. Dữ liệu từ báo cáo tài chính của FIFA chỉ ra rằng bản quyền truyền hình tại World Cup 2026 có thể mang về nguồn thu lên đến 4 tỷ USD, chiếm khoảng 44% tổng doanh thu toàn giải đấu và vượt xa con số 3,4 tỷ USD từng đạt được tại Qatar năm 2022.

Thay vì bán bản quyền một cách đại trà, ban tài chính của FIFA đã tận dụng tối đa lợi thế thị trường của nước chủ nhà Mỹ để tạo ra một cuộc chiến đấu giá khốc liệt. Họ chủ động chia nhỏ các gói bản quyền giữa phát sóng truyền thống và phát trực tuyến, buộc các đài truyền hình lớn như Fox hay Telemundo phải cạnh tranh với các nền tảng công nghệ mới như Apple TV, YouTube hay DAZN. Chính sự khốc liệt này đã đẩy giá trị bản quyền tại thị trường Mỹ tăng trưởng tới 94% so với kỳ World Cup trước.

Một thách thức địa lý lớn về sự chênh lệch múi giờ đối với khán giả châu Á, châu Âu và Trung Đông cũng đã được FIFA biến thành cơ hội khai thác dòng tiền phái sinh một cách độc đáo. Thông qua ứng dụng riêng FIFA+ và các thỏa thuận hợp tác sâu rộng với các nền tảng mạng xã hội lớn, FIFA liên tục tạo ra doanh thu từ quảng cáo dựa trên các đoạn video ngắn dạng Reels hay các nội dung tóm tắt trận đấu vào sáng hôm sau.

Người hâm mộ xem trận đấu thuộc bảng D World Cup 2026 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia trên màn hình tại Sultanbeyli, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 13/6. Ảnh: AA.

Song song với đó, mảng quyền tiếp thị và tài trợ thương mại cũng dự kiến mang về nguồn thu từ 2.7 đến 2.8 tỷ USD, nhờ vào việc gia tăng số trận đấu giúp nhân rộng không gian hiển thị trên các bảng quảng cáo kỹ thuật số của các tập đoàn như Adidas, Coca-Cola, Aramco hay Visa. Ngoài ra, ngân sách chính thức của liên đoàn cũng kỳ vọng sẽ thu về khoảng 669 triệu USD từ tiền nhượng quyền thương hiệu trên các sản phẩm tiêu dùng, kết hợp với các vật phẩm kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain.

Kể từ khi chấm dứt hợp tác độc quyền với hãng game EA Sports, FIFA đã tự đa dạng hóa nguồn thu bằng cách thu phí bản quyền trực tiếp từ nhiều đối tác trò chơi điện tử khác nhau, vận hành một cỗ máy in tiền liên tục ngay cả khi các trận đấu thực tế đã kết thúc.

“Bán bia kèm lạc” và định giá động

Nếu như bản quyền truyền hình là dòng doanh thu ngầm, thì bên trong các khán đài, câu chuyện về giá vé và các gói dịch vụ cao cấp (hospitality packages) lại là minh chứng rõ ràng nhất cho chiến lược tối đa hóa lợi nhuận trên từng đầu người của FIFA.

Tại Qatar 2022, doanh thu từ bán vé và dịch vụ lưu trú cao cấp đạt mức 950 triệu USD. Đến kỳ World Cup 2026, con số này được dự báo sẽ chạm mốc kỷ lục 3 tỷ USD, nhờ vào sức chứa khổng lồ của các sân vận động Bắc Mỹ và sự chuyển dịch sang mô hình bán hàng xa xỉ.

FIFA kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng này thông qua một công ty con, nhắm thẳng vào những người hâm mộ giàu có với các gói dịch vụ trọn gói bao gồm ghế VIP sang trọng, khu vực ẩm thực 5 sao, quyền tiếp cận hậu trường sân cỏ và các sự kiện độc quyền đi kèm. Việc "bán bia kèm lạc" này đã biến tấm vé xem bóng đá thành một gói phong cách sống đắt đỏ, đẩy doanh thu trung bình trên mỗi khán giả lên mức chưa từng có.

Fan hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ hò hét trong trận đấu thuộc bảng D World Cup 2026 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tại sân vận động BC Place, Vancouver, Canada, ngày 13/6. Ảnh: AA.

Tuy nhiên, chiến lược định giá này đã ngay lập tức châm ngòi cho những cuộc tranh tra pháp lý và đạo đức dữ dội. Các cơ quan chức năng tại New York và New Jersey đã phải mở một cuộc điều tra chính thức đối với quy trình bán vé của giải đấu sau khi nhận được hàng loạt khiếu nại từ người hâm mộ về tình trạng "định giá động" (dynamic pricing). Đây là cơ chế sử dụng thuật toán thông minh để liên tục điều chỉnh giá vé theo thời gian thực dựa trên nhu cầu thị trường, tương tự cách các ứng dụng gọi xe tăng giá giờ cao điểm, khiến giá vé bị đẩy lên cao ngất ngưởng chỉ sau vài phút.

Giới truyền thông quốc tế cũng cáo buộc đang có tình trạng tạo ra sự khan hiếm vé nhân tạo khiến giá vé cho trận chung kết ban đầu bị đẩy vọt lên mức hơn 4,000 USD, và các vị trí cao cấp vượt quá 10,000 USD. Khi đặt mức giá này lên cán cân thu nhập, một tấm vé xem chung kết chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập hàng tháng của người dân các nước phát triển, nhưng lại tương đương với hơn một chục năm thu nhập của một người dân tại các quốc gia thu nhập thấp như CHDC Congo.

Giải đấu danh nghĩa là dành cho toàn cầu, nhưng cơ hội tiếp cận của người hâm mộ lại bị phân hóa sâu sắc bởi rào cản tài chính của ban tổ chức.

Phân chia lợi nhuận bất bình đẳng giữa FIFA và địa phương

Một góc khuất kinh tế lớn khác của World Cup 2026 chính là sự mâu thuẫn trong việc phân chia dòng tiền giữa tổ chức quản lý và chính quyền các thành phố đăng cai. Mặc dù giải vô địch thế giới luôn được quảng bá như một cơ hội vàng để thúc đẩy kinh tế địa phương, các số liệu thực tế lại chứng minh điều ngược lại khi FIFA mới là bên hưởng lợi lớn nhất.

Tổ chức này nắm giữ hầu hết bản quyền phát sóng, tài trợ, cấp phép và đặc biệt là nhận được các quyền miễn trừ thuế toàn diện từ chính phủ các nước đồng chủ nhà. Trong khi đó, chính quyền địa phương tại 16 thành phố đăng cai phải gánh chịu toàn bộ chi phí khổng lồ liên quan đến an ninh, hệ thống giao thông công cộng, nâng cấp hạ tầng và tổ chức các sự kiện bên lề.

Người hâm mộ ăn mừng sau khi Argentina giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2022 trước Pháp, tại New York, Mỹ. Ảnh: Getty.

Sự bất công bằng này đang thổi bùng lên một cuộc tranh luận căng thẳng. Báo cáo từ các thành phố lớn như New York, Los Angeles hay Atlanta cho thấy chính quyền các đô thị này đang gây áp lực rất lớn lên FIFA đòi tăng tỷ lệ phân chia doanh thu từ các khu vực người hâm mộ (Fan Zones) và hoạt động bán lẻ tại địa phương.

Các nhà quản lý thành phố nhận ra rằng họ đang đứng trước nguy cơ không thu hồi được vốn đầu tư công sau khi nhận thấy mọi giao dịch tài chính lớn đều chảy thẳng vào túi của tổ chức bóng đá có trụ sở tại Thụy Sĩ này mà không phải đóng một đồng thuế nào cho bang.

Dù vậy, để xoa dịu các liên đoàn thành viên, Hội đồng FIFA cũng đã quyết định tăng tổng ngân sách phân bổ cho 48 đội tuyển tham dự thêm 15%, nâng tổng số tiền lên 871 triệu USD, bao gồm chi phí chuẩn bị và phần thưởng cho các đội bóng tiến sâu vào giải đấu.

Khi hồi còi mãn cuộc của trận chung kết vang lên và chiếc cúp vàng tìm được chủ nhân, FIFA sẽ lại một lần nữa chứng minh vị thế thượng tôn trong việc biến niềm đam mê thể thao thành khối tài sản bền vững. World Cup 2026 là một minh chứng hoàn hảo cho thấy bóng đá đỉnh cao hiện đại đã dịch chuyển từ một trò chơi giải trí thuần túy thành một hệ thống kinh tế thương mại có tính toán và lạnh lùng.

Tổng hợp