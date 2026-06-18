Phi công Iran tiết lộ cách tiêm kích F-5 xuyên thủng phòng không Mỹ và Kuwait

Các phi công Iran lần đầu tiết lộ cách tiêm kích F-5E/F vượt qua nhiều lớp phòng không Mỹ và Kuwait để tấn công căn cứ Camp Buehring, làm dấy lên tranh cãi về hiệu quả hệ thống phòng thủ phương Tây.

Các phi công tiêm kích F-5E/F của Không quân Iran tham gia chiến dịch đột kích vào trại Camp Buehring tại Kuwait ngày 1/3 đã lần đầu chia sẻ chi tiết về cách họ thực hiện nhiệm vụ và vượt qua nhiều lớp phòng không của Kuwait cũng như Mỹ.

Mặc dù truyền thông nhà nước Iran từng công bố rộng rãi hình ảnh các tiêm kích F-4 và F-5 cất cánh tham chiến sau khi Mỹ mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, nhưng vai trò cụ thể của các máy bay này gần như không được biết đến cho tới khi các đòn đột kích xuyên phá được xác nhận vào cuối tháng 4.

Theo lời các phi công, biên đội F-5 đã bay đội hình cực kỳ chặt chẽ với khoảng cách giữa các máy bay dưới 15 mét, duy trì hoàn toàn im lặng vô tuyến trong suốt hành trình. Họ cho biết đã cố tình bỏ qua nhiều mục tiêu khác tại Kuwait như đường dây điện và cơ sở dầu khí, thay vào đó tập trung tấn công trực tiếp vào căn cứ quân sự Camp Buehring.

Các phi công Iran khẳng định cuộc không kích đã gây ra nhiều đám cháy lớn và các vụ nổ thứ cấp bên trong căn cứ, đồng thời phá hủy ít nhất một trực thăng.

Máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Iran. Ảnh: MW.

Thông tin về cuộc đột kích này cũng làm tăng độ tin cậy cho những tuyên bố trước đó từ phía Mỹ rằng ba tiêm kích tấn công tầm xa F-15E của Không quân Mỹ bị bắn rơi trên không phận Kuwait có thể là nạn nhân của hỏa lực đồng minh.

Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ Iran bên trong không phận Kuwait được cho là đã tạo ra tình trạng hỗn loạn trong hệ thống nhận diện mục tiêu của lực lượng phòng không sở tại. Một số báo cáo cho rằng ba chiếc F-15E đã bị tiêm kích F/A-18 của Không quân Kuwait bắn hạ do nhầm lẫn, mặc dù nhiều nhà phân tích vẫn đặt dấu hỏi về tính xác thực của thông tin này.

Đòn tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Kuwait không phải là trường hợp cá biệt.

Theo các nguồn tin quân sự, ít nhất một tiêm kích F-4E của Iran cũng đã thực hiện thành công một nhiệm vụ xuyên phá không phận Arab Saudi.

Máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Iran. Ảnh: MW.

Chiến dịch này chỉ được biết đến rộng rãi sau khi xảy ra cuộc chạm trán trên không giữa chiếc F-4E và ít nhất một tiêm kích F-16CJ của Không quân Mỹ. Theo các báo cáo, những chiếc F-16CJ đã không thể bắn hạ máy bay Iran, cho phép nó quay trở về căn cứ an toàn.

F-4 Phantom II và F-5 Tiger II hiện vẫn là xương sống của lực lượng chiến đấu trong Không quân Iran. Tuy nhiên, đây đều là những thiết kế có từ thời Chiến tranh Việt Nam và bị đánh giá là thuộc nhóm chiến đấu cơ lạc hậu nhất còn hoạt động trên thế giới.

Ngay cả khi so sánh với nhiều tiêm kích thế hệ ba khác như MiG-23ML từng được Iraq và Syria sử dụng – loại máy bay sở hữu năng lực radar phát hiện và tấn công mục tiêu bay thấp tiên tiến hơn – thì F-4 và F-5 vẫn bị xem là có năng lực chiến đấu khá hạn chế.

Chính vì vậy, việc các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh không thể ngăn chặn hiệu quả những chiếc tiêm kích già cỗi này, bất chấp việc Washington đã triển khai lượng khí tài không quân trị giá hàng trăm tỷ USD quanh Iran, đã làm dấy lên nhiều tranh luận về hiệu quả thực sự của mạng lưới phòng thủ hiện nay.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 hiện đang được đặt hàng cho biên chế Iran. Ảnh: MW.

Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý rằng Iran dự kiến sẽ tiếp nhận các tiêm kích hiện đại Su-35 từ Nga vào năm 2026 và Su-30SM2 vào năm 2027. Nếu những loại máy bay này được đưa vào biên chế đầy đủ, năng lực tiến hành các cuộc tấn công xuyên phá của Tehran có thể tăng lên đáng kể.

Trước đó, NBC News từng đưa tin rằng mức độ thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì được công bố chính thức.

Iran đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại bảy quốc gia Trung Đông, nhắm tới các kho chứa vũ khí, trung tâm chỉ huy, nhà chứa máy bay, hạ tầng thông tin liên lạc vệ tinh, đường băng, hệ thống radar hiện đại cùng hàng chục máy bay quân sự.

Phần lớn các cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, các đòn không kích do tiêm kích F-4 và F-5 tiến hành lại được xem là minh chứng rõ nét cho những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Các cuộc tập kích bằng chiến đấu cơ Iran được đánh giá là một trong số rất ít trường hợp căn cứ quân sự Mỹ bị máy bay chiến đấu đối phương tấn công kể từ sau Thế chiến II.

Theo một số nhà phân tích, nếu những chiến đấu cơ cũ kỹ của Iran còn có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ hiện nay, thì các đối thủ sở hữu năng lực quân sự mạnh hơn như Trung Quốc hoặc Triều Tiên hoàn toàn có thể gây ra những thách thức nghiêm trọng hơn nhiều cho các căn cứ tiền phương của Mỹ trong tương lai.

Theo MW